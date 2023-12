Femeie de afaceri de top, candidatură independentă la Primăria Târgu Mureș!

Distribuie

CEO-ul Grupului de firme Materom din Cristești, Rodica Baciu (49 de ani), a anunțat recent, în data de 5 decembrie, cu ocazia participării la podcastul ”Față în față” realizat de către Doru Borșan pe platforma www.msnews.ro, că intenționează să candideze independent la alegerile locale din anul 2024, pentru funcția de primar al municipiului Târgu Mureș.

De la business la teologie și activități de suflet

În urmă cu 25 de ani, în 1998, Rodica Baciu a înființat, alături de soțul său, Ioan Matei Baciu, firma Materom SRL Cristești, business axat pe comerțul cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule, care în prezent ocupă locul 2 în topul național al firmelor distribuitoare de piese auto cu capital integral românesc.

Potrivit informațiilor furnizate pe pagina web www.roleadership.org, Rodica Baciu este licențiată în economie la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, a absolvit un master în teologie la Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad și un master în economie la Universitatea ”Petru Maior” din Târgu Mureș, iar în prezent este doctorand la Academia de Studii Economice București, secția Finanțe. Totodată, CEO-ul Grupului Materom deține și calitatea de realizatoare a emisiunii ”Pentru, noi femeile” difuzată la Credo TV, coordonatoare a revistei creștine ”Suflet de femeie”, coordonatoare a Rețelei de afaceri din cadrul Forumului Român de Conducere și speaker la conferințe pentru femei.

”Dumnezeu a zis: dacă ai reușit cu cei o mie de oameni (angajați ai Grupului Materom – n.a.) și cu bugetul pe care îl gestionezi, aș vrea să faci mai mult pentru orașul acesta și cred că aș putea gestiona bine responsabilități mai mari deși multă lume îți spune că nu ai șanse pentru că Târgu Mureșul e un oraș dezbinat. Care ar fi planul meu? Dumnezeu când are un rol pentru tine îl primești. Eu n-am crezut că Materomul va ajunge atât de sus când am început, dar am început pentru că aveam în mine o pasiune, și soțul meu la fel. Ei, aș vrea să candidez la Primăria Târgu Mureș ca și candidat independent și dacă dorința cetățenilor va fi ca eu să fac mai mult, voi face mai mult. Dacă nu va fi, înseamnă că nu trebuie să fac. Eu fac cu drag ceea ce fac acum și lucrez cu colegii mei, cu partenerii, pentru mine e un sacrificiu să mă dezlipesc de lumea asta frumoasă pe care am construit-o, însă simt că și în alte zone trebuie să ajungă mai multă credință”, a afirmat antreprenoarea.

Credință, patriotism și implicare

În cadrul aceluiași podcast, Rodica Baciu a subliniat că demersul său are la bază Credința în Dumnezeu și dorința și responsabilitatea de a contribui la o schimbare în bine a societății.

”Dumnezeu lucrează prin fiecare din noi. Și dacă Dumnezeu va vrea să particip la o astfel de schimbare… adică ce schimbare? Să fim uniți, să știm să colaborăm unii cu alții, să renunțăm la interesele personale pentru interesul major al țării, al orașului, al copiilor și al nepoților noștri, Dumnezeu ne poate da o astfel de putere. Însă dacă eu nu îmi fac partea mea nu se poate întâmpla nimic. Pentru că dacă eu spun: rămân în pătrățica mea, mi-e foarte bine unde sunt și de ce să mă complic? Și dacă fiecare zice așa s-ar putea ca mâine să ne pară rău, să avem influențe în totală opoziție cu cartea asta (Biblia – n.a.). Să vină oameni care sunt progresiști încât să nu ne putem alinia cu ei și să nu știm încotro să o apucăm. Ei, nu de frica lor, ci din pasiune, din patriotism, eu îmi voi face partea mea și dacă Dumnezeu și-o face pe a Lui atunci totul va fi bine”, a menționat CEO-ul Grupului de firme Materom.

Alex TOTH