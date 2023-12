Baschet: Victorie uriașă la final de an

Distribuie

Echipa de baschet masculin din cadrul CSM Târgu Mureș a învins joi, 28 decembrie, liderul Conferinței B al Ligii Naționale de Baschet Masculin, succesul fiind al cincelea la rând.

Potrivit CSM, rezultatul final a fost următorul:

CSM Târgu Mureş – CSM CSU Oradea 88-83 (14-23, 29-24, 28-20, 17-15)

Marcatorii din cadrul meciului au fost: Martinic 27 (4×3), Jeremic 12, Gajovic 12 (2×3), Lowrance 11 (3×3), Engi-Rosenfeld 9 (3×3), Nistor 7 (1×3), Person 5, Sánta 4 p + 8 recuperări și Paliciuc 1. Totodată, au mai jucat Bölöni şi Mureşan.

Antrenorul principal, George Trif și antrenorul secund, Vlad Pora au început partida cu o formulă inedită, formată din: Bölöni, Jeremic, Gajovic, Lowrance şi Sánta. Din păcate, Alin Borşa a suferit o întindere şi nu a putut juca în acest meci.

Potrivit CSM, primul sfert a aparţinut oaspeţilor, care şi-au confirmat statura de favoriţi, având o singură înfrângere până acum. Astfel, au ajuns să aibă un avans de 13 puncte. Văzând rezultatul de pe tabelă, George Trif a căutat o nouă formulă pentru a contracara atacurile orădenilor, dar care să funcţioneze şi în atac.

„Cu o rotaţie lungă, banca noastră şi-a adus consistent aportul la această victorie. Mai întâi a intrat Goran Martinic cu o triplă în primul sfert, apoi a venit rândul lui Vlad Nistor. Tânărul nostru jucător a marcat şi el de la distanţă, apoi în sfertul trei a oferit faza zilei cu o pătrundere în forţă în apărarea orădeană finalizată cu un coş subtil. Dar până atunci băieţii noştri au căutat să reducă cât mai mult deficitul pe tabelă. La finalul primei reprize Gajovic a reuşit o triplă care să de încredere echipei pentru partea a doua, şi totuşi tabela a arătat 43-48 după primele două sferturi”, se precizează pe pagina CSM.

Potrivit aceleiași surse, coşurile lui Nistor, Jeremic, tripla lui Martinic şi pătrunderea lui Nistor i-au readus pe mureșeni la doar un singur punct distanţă, muntenegreanul terminând un parţial de 9-0 şi astfel, tabela arăta pentru prima oară avantaj pentru noi: (54-53).

În ultimele 6 minute ale sfertului conducerea s-a schimbat de 9 ori, şi s-a consemnat de 5 ori egalitate pe tabelă, dar spre bucuria suporterilor noştri, Engi-Rosenfeld Dávid a fost cel care a închis sfertul cu o triplă de zile mari, cu care am preluat conducerea din nou: (71-68).

„Cu 3 minute şi 15 secunde înainte de final am avut un singur punct avans (84-83), dar de aici ne-am apărat excelent, nu le-am mai permis oaspeţilor nici un punct, o altă triplă al lui Engi-Rosenfeld şi libera marcată de Jeremic au adus victoria în faţa unui public extraordinar! Mulţumim suporterilor noştri, care au umplut până la refuz Sala Polivalentă, şi care au fost într-adevăr cel de-al şaselea jucător pe teren”, se mai precizează pe pagina CSM.

Cu acest rezultat, mureșenii și-au asigurat prezenţa printre primele 5 echipe ale Conferinţei B, şi vor continua faza a doua a campionatului printre primele 10 echipe.

„Eu am crezut mereu în această echipă pe care am format-o. Sunt jucători foarte buni, cu experiență și cu caractere deosebite. Vreau să mulțumesc jucătorilor că au dat totul pe teren, dar și publicului care ne-a susținut astăzi. Am avut câțiva jucători are au venit de pe bancă foarte bine și mă bucur că mereu, cineva vine cu ceva extra și oricine intră pe teren poate face diferența. Cel mai important este să găsim formula ideală. Toți care au intrat pe teren au dat maximul. Este victoria echipei și suntem foarte fericiți că avem o serie atât de bună cu 5 victorii la rând și cred că suntem aproape 100% calificați în primele 10 echipe”, a declarat antrenorul George Trif.

Sursa foto: Facebook – CSM Târgu Mureș