Can work be fun? Află la workshop-ul UMFST

Miercuri, 10 ianuarie, Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează un workshop cu tema „How can work be fun: tips and tricks to fast track your career”, care va fi susținut de specialiștii companiei Lateral.

„Vino să descoperi cum poți să-ți ușurezi munca cu ajutorul tehnologiei. Află cum poți transforma rutina zilnică într-o experiență plină de entuziasm”, este mesajul organizatorilor evenimentului.

Studenții interesați se pot înscrie la eveniment, accesând link-ul următor: https://forms.office.com/e/SgwzRPZLCm .

Sursa foto: pagina de Facebook a UMFST