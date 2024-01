Fără cârpeli, în an electoral, la Sărmașu. „Nu vreau să fiu genul acela de primar”

Distribuie

Valer Botezan, primarul orașului Sărmașu, a declarat că și-a îndeplinit peste 60% dintre obiectivele pe care și le-a propus la începutul mandatului. A câștigat alegerile locale din 2020, în calitate de candidat independent, apoi s-a înscris în PSD. În cadrul interviului pe care ni l-a acordat, în 15 ianuarie, pe lângă informațiile oferite despre investițiile realizate sau în curs de realizare în Sărmașu, ne-a explicat și de ce este importantă, pentru un primar, apartenența la un partid politic.

„Anul 2024, este un an electoral și este un an foarte important pentru România, dar și pentru orașul Sărmașu. România a stagnat din cauza viziunii primarilor care au condus cu viziunea de a face tot ce este posibil doar pentru a-și asigura mandatul. Înainte de alegeri, începeau să cârpească, să pună piatră, să repare un podeț…. Să facă lucruri mai degrabă mărunte, deși au avut la dispoziție fonduri europene din anul 2007, nu au fost accesate și nu doar la noi, la Sărmașu, nu au fost accesate în majoritatea localităților pe motiv că erau foarte greu de implementat proiectele”, consideră Valer Botezan. „Era mult mai simplu, în campanie, să dai vina pe cineva, nu-mi dau ăștia bani.”

„Am accesat tot ce s-a putut accesa”

Pentru Sărmașu, în viziunea primarului, fondurile din PNRR sunt o oportunitate pe care nu avea voie să o rateze. „O ultimă salvare pentru localități pentru a se dezvolta.”

„A fost un risc, pentru că în momentul în care accesezi proiecte, trebuie să plătești din bugetul local, în avans, o serie de cheltuieli – intabulări, studii geotehnice, studii topografice, studii de fezabilitate, proiecte tehnice și așa mai departe. Apoi, nu îți mai rămân bani pentru lucrurile mărunte. De exemplu, să cârpești un drum de piatră, repede înainte de alegeri”, a explicat Valer Botezan. „Am accesat tot ce s-a putut accesa pentru a contribui la dezvoltarea pe termen lung a localității.”

Primarul orașului Sărmașu își dorește ca localitatea să devină un mic pol de dezvoltare pentru zona din care face parte, profitând de distanța mică față de Cluj-Napoca și Târgu Mureș. De asemenea, consideră că cele mai importante domenii în care trebuie făcute investiții sunt educația și sănătatea, pentru a putea atrage tineri care să se stabilească în Sărmașu.

Până anul acesta au fost modernizate două școli, Școala Generală Sărmașu și Scoala Generală Balda, urmând să fie finalizată construirea unei creșe.

Centru comunitar medical integrat, până în mai 2025

„Vom începe construcția unui centru comunitar medical integrat, finanțat prin PNRR, care să fie un prim pas în evaluarea stării de sănătate a populației, punând accentul pe partea de prevenție.” Pentru acest obiectiv, este semnat contractul de finanțare, termenul de finalizare fiind luna mai 2025. „Suntem în faza de proiectare și urmează să scoatem la licitație. Eu sper ca în două-trei luni să ne apucăm de lucru”, a precizat primarul orașului.

Pentru a reuși să atragă resursă umană de calitate în Sărmașu, primăria a accesat fonduri pentru a construi locuințe de serviciu pentru medici și profesori. „Avem contractul de finanțare și suntem în faza de scoatere la licitație a proiectului. Vor fi construite două blocuri, cu câte șase apartamente”, a precizat Valer Botezan.

Clujul și Târgu Mureșul, mai aproape

Un alt obiectiv al primarului a fost găsirea unor soluții care să permită scurtarea distanțelor rutiere față de Cluj și Târgu Mureș. „Am găsit două drumuri de legătură, și spre Cluj și spre Târgu Mureș, prin care am putea scurta distanțele cu 10-15 km. Pentru a scurta drumul spre Cluj, deja avem finanțare prin Programul Anghel Saligny. În primă fază, drumul va fi scurtat cu 8 km, după care, în urma investițiilor pe care le vor face comunele limitrofe din județul Cluj, drumul se va mai scurta cu încă 7 km”.

În ceea ce privește scurtarea drumului spre Târgu Mureș, a fost identificată varianta Larga, Moruț, Titiana. „Acest drum va scurta distanța cu 16 km, prin Sânpetru: Sânpetru, Râciu, Târgu Mureș. Avem proiectul tehnic, avem avizele, așteptăm doar ca cei de la Compania Națională de Investiții (CNI) să aloce finanțarea. Proiectul este pe lista sinteză, e aprobat și clar că va fi finanțat”, a afirmat primarul orașului, precizând că, totuși, nu se așteaptă ca finanțarea să fie alocată în cursul acestui an. „Eu fac tot posibilul, dar am înțeles rațiunea guvernului de a prioritiza cofinanțările pentru proiecte din fonduri europene. Un termen rezonabil ar fi 2 ani.”

Condiții pentru atragerea tinerilor în Sărmașu

„De aceea, le pot spune tinerilor din Sărmașu sau celor care vor să se stabilească aici: aveți creșă, aveți grădiniță cu program prelungit, avem centru medical, avem un drum mai scurt spre Cluj – de ce să îți cumperi un apartament de 100000 de euro, cu două camere, în Cluj, când îți poți face o casă frumoasă în Sărmașu. În plus, vom construi și un centru recreativ, pentru petrecerea timpului liber, cu piscină, saună, sală de fitness, sală de gimnastică.”

Canalizare, apoi asfaltare

Nu a fost neglijată nici partea de infrastructură. „Pentru că satele aparținătoare Sărmașului nu au canalizare, nu le putem asfalta, însă am depus proiect PNRR pentru extinderea rețelei de canalizare. Proiectul e în etapele de evaluare, este eligibil, cu 75 de puncte. Între timp, nu am stat să aștept finalizarea procesului de evaluare, am început să lucrăm la documentație, avize, proiecte, tot așa cu plată din bugetul local. Am început pentru ca în momentul în care semnăm contractul de finanțare, deja să putem să ne apucăm, în cel mai scurt timp, de treabă. Nu putem să asfaltăm, până când nu avem rezolvată problema utilităților”. De asemenea, printr-o finanțare obținută din fonduri guvernamentale, va fi modernizată și stația de epurare din localitate.

Pentru a veni în sprijinul locuitorilor din satele aparținătoare orașului, dar și din comunele alăturate, Primăria Sărmașu a accesat și un proiect, prin PNRR, care prevede achiziționarea a două autobuze, care să asigure transportul public la nivel local.

Mai bine decât independent

Cât e de important pentru un primar să facă parte dintr-un partid politic? „Eu am candidat independent și, în decurs de aproape 2 ani, am luat decizia să mă înscriu într-un partid politic (PSD n.r.). De ce? Am observat că la întâlniri, dacă e vorba despre un partid bine organizat, se discută despre probleme din administrație și cum sunt rezolvate de alți primari. Dacă ești într-un partid politic, poți avea acces legate de legislație, de modul în care se alocă banii, de modul în care poți obține finanțări, de modul în care poți să accesezi anumite fonduri guvernamentale. Când nu ești implicat într-un partid politic e greu să găsești multe dintre aceste informații sau să le găsești în timp util. De aceea am luat această decizie, fiind vorba și de un partid care m-a sprijinit în timpul alegerilor locale, prin faptul că nu au avut un candidat la funcția de primar”, a răspuns Valer Botezan.

„Nu vreau să fiu genul acela de primar”

Printre promisiunile pe care le-a făcut în campania electorală și pe care nu a reușit să le onoreze se numără asfaltarea străzilor din sate, dar și faptul că nu a reușit să îi convingă pe fermieri să coopereze și să se asocieze.

În ultima parte a interviului, primarul orașului Sărmașu a declarat că îi înțelege pe locuitorii din satele aparținătoare care și-ar fi dorit asfaltarea străzilor. În această perioadă, mai ales, acum de toamna până primăvara, pe drumurile de piatră se formează un strat mic de noroi, e umezeală, e frig la picioare… Oamenii se simt frustrați că tot timpul trebuie să calce în 2-3 centimetri de noroi, dar, până nu bag canalizarea, nu putem să asfaltăm. Cum să bag asfalt și după aceea să sparg și să bag canalizarea?! Nu vreau să fiu genul acela de primar.”

Cofinanțarea proiectelor, prioritară în bugetul local

Pentru anul acesta, prioritară pentru administrația locală din Sărmașu este implementarea proiectelor pentru care a fost câștigată finanțare din fonduri europene. Prioritate care se va regăsi și în bugetul local. „Pentru că trebuie să asigurăm partea de cofinanțare. Ce îmi mai doresc să realizez din bugetul local și sper să găsim resursele necesare este construcția unei capele în satul Sărmășel gară. Și să mai avem bani pentru menținerea viabilității drumurilor, cu pietruire unde chiar sunt probleme mari. În rest, tot bugetul va merge pe implementarea proiectelor”, a precizat Valer Botezan, primarul orașului Sărmașu.

Valentin COVACIU