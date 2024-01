S-a deschis a doua librărie Cărturești în Târgu Mureș. Iubitorii de cărți, așteptați cu surprize și un concert

Distribuie

Mureșenii de toate vârstele au fost așteptați, joi, 18 ianuarie, începând cu ora 12:00, la deschiderea celei de-a două librării Cărturești din municipiul Târgu Mureș. Iubitorii de cărți pot, începând cu această dată, să se bucure de încă un spațiu viu, plin de povești și de culori de unde să-și procure „hrana sufletească” și să își astâmpere foamea de cunoaștere.

Librăria, amplasată în centrul comercial Plaza M, măsoară 200 de metri pătrați și găzduiește pe rafturi o varietate de titluri în limbile română, maghiară și engleză, pentru care vor exista și promoții speciale, aplicate unei selecții de volume considerate Must Read. Cartea în limba maghiară însumează peste 2000 de titluri, fiind astfel cea mai bogată selecție din rețeaua Cărturești. Totodată, oferta de carte cuprinde și volume apreciate de tinerii cititori, din categoriile manga și comics. Selecția este completată de branduri deja cunoscute și îndrăgite în rețeaua de librării Cărturești, precum Moleskine, Paperblanks, Legami și Kikkerland. Pe lângă cărți, librăria Cărturești oferă o mulțime de produse, cum ar fi: accesorii de lectură sau de ceai, decoraţiuni, obiecte de design, gadgeturi, jocuri de societate, viniluri, CD-uri, DVD-uri, jucării etc.

De asemenea, la deschidere, primii 1.000 de cititori vor primi un cadou din partea echipei la orice achiziție din librărie, și se vor putea bucura de un moment muzical inedit, începând cu ora 17:00, susținut de Alex Cioată și Bobo Sabău.

La începutul anului 2023, Târgu Mureș „a primit” cu brațele deschise prima librărie Cărturești din municipiu. În data de 23 februarie 2023, s-a deschis prima librărie Cărturești din Târgu Mureș. Librăria, amplasată la etajul I al Centrului Comercial Shopping City, din cartierul Tudor Vladimirescu este extrem de apreciată de „îndrăgostiții de cărți și de lucruri care ne fac viața mai frumoasă”, așa cum îi numesc reprezentanții brandului românesc pe mureșenii care le-au trecut pragul din prima zi. Acest lucru se poate observa zilnic prin numărul de mureșeni care „se pierd”, ore întregi, printre rafturile pline de povești și informații prețioase.

Cărturești, librăria cu o istorie „plină de povești”

Cărturești este prima librărie-concept din România, deschisă la finalul lui 2000 și dedicată unei noi experienţe de cumpărare și promovare a cărţii şi a produselor culturale. Devenit între timp cel mai important lanț de librării de pe piața din România, Cărturești are în prezent 43 de spații, incluzând și cele două spații din Chișinău, care redefinesc ideea de librărie. Printre librăriile flagship ale brandului se numără Cărturești Carusel, inclusă în topul The Telegraph al celor mai frumoase librării din lume, Cărturești Verona, cel mai mare spațiu dedicat lecturii și ofertei de carte din București sau Cărturești Modul, o librărie de cultură vizuală care aduce în plus o grădină interioară, o galerie de artă contemporană și o cafenea.

Lorena PINTILIE

Foto/video: Diana CĂRBUREAN