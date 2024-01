VIDEO- Protest al polițiștilor Sindicatului Europol Mureș: „Ne-a ajuns cuțitul la os!”

Distribuie

Vineri, 19 ianuarie, începând cu ora 08:00, Sindicatul Polițiștilor Europol filiala Mureș, a organizat un protest în fața sediului IPJ Mureș, care a continuat ulterior în fața sediului Instituției Prefectului Județului Mureș și a Consiliului Județean Mureș. Polițiștii au o serie de revendicări, printre care, deblocarea normei de hrană, actualizarea sporurilor și a salariului de grad, actualizarea normei de echipament și eliminarea inechităților între funcțiile salarizate diferit pentru aceeași muncă.

„Domnul prefect încă nu este la serviciu, poate că este reținut cu alte probleme mai importante deși protestul nostru a fost anunțat chiar de la începutul acestei săptămâni. E dezamăgitor să îți ceri drepturile, iar cel/cei care ar trebui să te asculte nu este/sunt aici. Ne așteptam ca cineva din prefectură să coboare și să avem cu cine să discutăm, dar se pare că în acest moment domnul prefect și angajații aflați în subordinea sa nu vor acest lucru”, a declarat în exclusivitate pentru cotidianul Zi de Zi președintele filialei Mureș din cadrul Sindicatului Europol, Daniel Marcel Oltean.

„De mai bine de 14 ani așteptăm să se facă dreptate”

Polițistul a amintit faptul că acest protest nu este primul de acest gen din ultima perioadă, ba chiar în urmă cu mai puțin de o lună, a mai avut loc o astfel de manifestație în fața prefecturii, protest care ar fi trecut „neobservat” de prefectul județului Mureș.

„Și în luna decembrie 2023 am mai avut un protest și voiam să întrebăm, în baza memoriului pe care l-am depus atunci domnului prefect, dacă acesta a fost sau nu transmis mai departe Guvernului României, însă, încă așteptăm răspuns din partea prefecturii. Până în momentul de față nu am primit niciun răspuns. De obicei, când am mai depus memorii în anii anteriori primeam o adresă de înștiințare prin care ni se comunica faptul că memoriul a fost trimis către guvernul României, dar de data aceasta nimic. Acest lucru, din punctul nostru de vedere, arată un dezinteres total al prefectului față de instituțiile județului și în special față de polițiștii care își desfășoară activitatea în Mureș”, a adăugat polițistul.

Salariații din domeniul siguranței și protecției civile susțin că au avut parte de nereguli de peste 14 ani. Ba mai mult, aceștia au dezvăluit că statul i-a mințit atunci când a venit vorba de rectificarea bugetară, moment în care nu și-au primit ultima tranșă din salariul promis în vara anului 2023.

„Acest protest este pentru neaplicarea legii și pentru inechitățile salariale care există în acest moment la nivelul instituției noastre. De mai bine de 14 ani așteptăm să se facă dreptate, de șase ani așteptăm să se aplice legea salarizării 153/2017. După cum bine știm, o parte a categoriei sociale a beneficiat de această lege a salarizării din momentul în care aceasta a fost aplicată. Astfel că, medicii și profesorii, începând cu anul 2018 au primit ceea ce au cerut, însă polițiștilor li s-a spus să aștepte cinci ani, timp în care am fos tsalarizați etapizat până va intra salariul integral în plată. A urmat ca, în 2018 să se aplice o primă tranșă de 25%, iar în perioada 2019-2022 să ajungem, după patru tranșe egale, cu legea salarizării la zi. Și iată, suntem în anul 2024 și această lege încă nu este aplicată”, mai spune președintele filieli mureșene a Sindicatului Europol.

„Ne-a ajuns cuțitul la os!”

„Anul trecut în luna mai ne-am întâlnit cu domnul minisrtru de la vremea aceea, Bode, care ne-a promis că ne va da și ultima tranșă a legii salarizării pe care și-a asumat-o și premierul Nicolae Ciucă, dar după cum am văzut, o tranșă s-a aplicat în luna iunie, în timp ce cea de-a doua tranșă trebuia să se aplice la rectificarea bugetară care nu a mai avut loc. Astfel, mii de bugetari din sistemul de apărare și siguranță națională au rămas încă odată cu salariile înghețate, cu inechități salariale și cu plăți restante la banii de chirie”, a explicat Daniel Marcel Oltean.

Președintele filialei mureșene Europol a vorbit și despre o potențială extindere a protestului la nivel național, subliniind că toți polițiștii din cadrul Sindicatului Europol susțin cauza celor care și-au manifestat doleanțele în Târgu Mureș.

„A ajuns cuțitul la os. Ne-am săturat să fim mințiți și aburiți de acest guvern care nu își asumă nicicun fel de responsabilitate. Am așteptat șase ani să ni se facă dreptate și nu s-a întâmplat acest lucur. Mai mult de atât, nu s-au actualizat normele de hrană și de echipament, nici cele de grad. Legea în România este facultativă, doar pentru unii, aparent. Am discutat și cu colegii din celelalte județe ale României și am hotărât să extindem acest protest la nivel național. Dar deocamdată am dat startul din județul Mureș. Urmează, însă, să protestăm și în fața Ministerului Afacerilor Interne, Muncii și Finanțelor în speranța că vom fi auziți”, a concluzionat acesta.

Lorena PINTILIE

Foto: Diana CĂRBUREAN