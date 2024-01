7.000.000 de lei alocați unui proiect marca UMFST

Distribuie

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a anunțat luni, 22 ianuarie, faptul că proiectul „Intramural cells as biomarkers and therapeutic targets for Alzheimer’s disease”, a cărui director este prof. Univ. dr. Roxana Cărare, este finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a României (PNRR) cu o valoare totală de 7.000.000 de lei care reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din PNRR, pe o perioadă de 36 de luni.

„Obiectivul general al proiectului este de dezvoltare a rolurilor și modificările celulelor murale cerebrovascuulare în patogeneza AAC/BA, utilizând noi modele în vivo, țesut uman post-mortem, microdisecție cu laser ex vivo și sisteme microfluidice de cultuuri celulare”, au precizat reprezentanții instituției academice în cadrul unei postări pe pagina de Facebook a universității.

Detalii suplimentare referitoare la acest proiect, pot fi accesate prin intermediul link-ului următor: https://umfst.ro/blog/pnrr-fonduri-pentru-romania-moderna-si-reformata-3/ .

M.R.

Sursa foto: UMFST