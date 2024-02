Fermă din zona Sighișoarei vândută ”la cheie”

Distribuie

Proprietarul afacerii ”Grădinile Mălâncrav” a anunțat, în urmă cu câteva zile, scoaterea business-ului la vânzare. ”Grădinile Mălâncrav” este o afacere mică în domeniul legume-fructe fondată în anul 2017, într-un peisaj de poveste din satul Mălâncrav, în sudul Transilvaniei, zona Sighișoara.

Potrivit anunțului, afacerea se vinde ca un pachet complet: firma, terenul de 5.000 de metri pătrați, construcția agricolă, utilaje agricole, bucătăria de procesare a legumelor și fructelor, portofoliul de clienți și furnizori, brandul, paginile de social media și know-how-ul.

”Conceptul ”Grădinile Mălâncrav” este unul integrat, care înglobează întregul lanț de producție, de la sămânță la borcan sau de la fermă la furculiță. Agricultura practicată de la înființare până în prezent a fost în sistem extensiv, fără erbicide și îngrășăminte chimice, ”în ritm cu natura”, acesta fiind și motto-ul nostru. Tipul de agricultură practicat respectă de asemenea principiile HNV – High Natural Value”, se menționează în anunțul făcut public pe pagina de Facebook a afacerii, intitulat ”Se vinde afacere la cheie în Transilvania”.

Conform aceleiași surse, ”Grădinile Mălâncrav” este un brand cunoscut pentru calitatea produselor și pentru frumusețea locului, iar produsele comercializate sunt legumele proaspete și produsele procesate din legume și fructe: legume congelate, zacuscă, murături, sosuri, dulcețuri, etc.

”Desfacerea legumelor proaspete se face în special în Sighișoara și în zona învecinată, prin cooperativă, restaurante și pensiuni, dar și persoane fizice. Produsele conservate se vând bine la nivel local prin cooperativă sau magazine de profil, dar mai ales în magazinele de profil din orașele mari apropiate: Mediaș, Sibiu, Cluj, Brașov, dar și București, Oradea, etc. Produsele noastre sunt apreciate și au fost primite bine de distribuitorii noștri. Rețeaua de distribuitori se poate extinde în funcție de stocuri și capacitatea de a asigura logistica. Pe lângă producție, de-a lungul anilor am organizat mai multe evenimente culinare la grădină sau în alte locații din zona Sighișoara, de cele mai multe ori împreună cu alți mici producători din zonă. Suntem membri fondatori în prima Cooperativă Agricolă din zona Sighișoara – Târnava Mare, care are un punct de desfacere în Sighișoara. Am interacționat și lucrăm cu micii producători din zonă dar și cu restaurante și magazine de profil, afacerea venind astfel la pachet cu un background și conexiuni într-un ecosistem zonal”, se mai menționează în același anunț.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresele de e-mail gradinilemalancrav@gmail.com sau calugarandreirobert@gmail.com, precum și la numărul de telefon 0743-505.100.

