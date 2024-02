FOTO: Caravana ”Forța Antreprenorilor Români”, la Târgu Mureș

Distribuie

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) Mureș a organizat vineri, 23 februarie, la Târgu Mureș, Caravana ”Forța Antreprenorilor Români.”

”Astăzi, 23 februarie, am organizat alături de Ilan Laufer, fost ministru al IMM-urilor, un eveniment unde am invitat antreprenorii din județul Mureș, în cadrul căruia am prezentat soluțiile din Programul de Guvernare AUR și informații despre programele de finanțare disponibile în anul 2024, prin intermediul fondurilor europene și guvernamentale. Prin acest demers, Alianța AUR își propune să ofere un sprijin real și concret pentru aproximativ 3000 de IMM-uri, Caravana ”Forța Antreprenorilor Români” devenind astfel cea mai mare platformă de sprijin a IMM-urilor și a antreprenorilor români. Această serie de conferințe va continua și în restul țării, în perioada următoare”, a informat Biroul de presă al AUR Mureș.

