Vasile Dâncu, candidat pentru europarlamentare din partea PSD

Distribuie

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, vineri seară, la Târgu Mureş, după Conferinţa organizaţiei judeţene a PSD Mureş, că Vasile Dâncu va fi candidat din partea formaţiunii social-democrate pentru Parlamentul European.

„Domnul profesor Vasile Dâncu este candidatul Ardealului pentru o funcţie de europarlamentar în acest an din partea Partidului Social Democrat”, a declarat Marcel Ciolacu într-o conferinţă de presă.

În cadrul Conferinţei organizaţiei judeţene a PSD Mureş, Vasile Dâncu a afirmat că în viitoarea campanie electorală pentru alegerile europarlamentare se vor vehicula tot felul de idei cu privire la funcţionalitatea Uniunii Europene.

„Lucrurile au rămas complicate şi vreau să vă spun un lucru, care cu siguranţă o să revină în campania electorală: o să auziţi tot felul de lucruri, pentru că ego-urile lui Orban de la Budapesta, astăzi, rezonează în Transilvania foarte mult. O să vină alegerile europarlamentare şi o să auziţi, de exemplu, că Europa este un proiect eşuat sau că România este o colonie. O să spună fraţii noştri români că România este o colonie şi alte poveşti”, a declarat Vasile Dâncu.

Potrivit lui Dâncu, România s-a dezvoltat sub influenţa europeană şi fiecare îşi poate da seama cum arăta ţara noastră în urmă cu 30 de ani şi cum arată acum.

El a făcut apel la solidaritate naţională pentru aceste alegeri europene, arătând că astfel pot fi depăşite provocările viitoare.

„Mă bucur că preşedintele Marcel Ciolacu ne-a motivat şi pe noi să construim, să încercăm să construim un proiect pe termen lung pentru România, pentru că nu ne gândim numai la PSD, chiar dacă noi suntem mândri că suntem pesedişti, ştim ce am făcut pentru România. Avem o experienţă de care nouă nu ne este ruşine, dar nu ajunge să reuşim noi, trebuie să reuşească România. Pentru ca să reuşească România, trebuie să faci şi lucruri care sunt uneori împotriva a ceea ce-ai dori. Trebuie să faci şi sacrificii, să-ţi cauţi parteneri, să construieşti împreună cu ei majorităţi. De aceea, proiectul pe care îl facem astăzi este un proiect în care v-aş ruga să aveţi încredere şi vă spun de ce vă cer să aveţi încredere: nu întotdeauna ceea ce se întâmplă la Bucureşti a putut fi aprobat şi de noi (…). Acum, însă, cred că este un moment foarte important de solidaritate naţională, cu care trebuie să depăşim aceşti ani care vor veni”, a subliniat Vasile Dâncu.

Politicianul a mai afirmat că nu e simplu să fii român în Târgu Mureş, la fel cum e în Cluj, în Buzău, în Olt sau în Bucureşti, că este o luptă continuă şi că peste aceasta se suprapune şi lipsa de solidaritate.



„Dacă noi, românii, am fi reuşit să fim minim solidari, partidele româneşti din Târgu Mureş au fi avut tot timpul primar, preşedinte de consiliu judeţean şi am fi putut să ne facem proiectul nostru, care întotdeauna este tolerant şi nu este un proiect care să-i excludă pe ceilalţi şi i-a inclus întotdeauna, aşa cum s-a întâmplat la Bucureşti”, a mai spus senatorul PSD.

Vasile Dâncu consideră că se caută cele mai bune formule ca România să meargă mai departe şi a cerut celor prezenţi să aibă încredere în construcţiile politice care se prefigurează.

„Acum va trebui să găsim formulele cele mai bune, să lucrăm şi cu alte partide, care s-ar putea să nu fie chiar, să spunem aşa, în aceeaşi emoţie cu noi, dar va trebui ca probabil România să poată să meargă mai departe. Are nevoie şi de aripa stângă, care suntem noi. Da, are nevoie şi de aripi pe dreapta, că nu poţi să zbori cu o singură aripă. De aceea, vreau să aveţi încredere noi, să sperăm că nu o să vă dezamăgim prea mult la Bucureşti, iar în campanie sper să putem fi alături şi aici, pentru că vin alegerile locale şi cele europarlamentare, să construim o variantă românească, atât pentru Europa, cât şi pentru Guvernul de la Bucureşti, un proiect pentru Transilvania noastră”, a conchis Vasile Dâncu.

(www.agerpres.ro)