Workshop-uri online gratuite pentru scriitorii în devenire Distribuie Daniel Zărnescu va fi moderatorul a două webinare gratuite care te învață cum să îți dezvolți abilitățile de scriere pentru a-ți putea asigura succesul literar. În cadrul celor două workshop-uri online, participanții vor deprinde tehnici de a trece peste blocajele de scriere, noțiuni teoretice despre fundamentele storytelling-ului, dar și cum să începi o carte de succes. „Alăture-te seriei noastre de două workshop-uri gratuite, unde vei afla cum poți să scrii o carte care să se citească pagină după pagină, ce înseamnă să o publici în România și cum ajungi să fii citit de mii de români”, este mesajul organizatorilor. Primul workshop, care se va desfășura marți, 12 martie, începând cu ora 19:00, se intitulează „Cum să scrii o carte, să o publici și să fii citit de mii de români?” și îi are ca invitați speciali pe Ștefana Chelsău, autoarea cărții „Fata cu Val Albastru” și Andrei Țigănaș, autorul cărții „1924. Războiul care a ținut trei zile”. Cel de-al doilea workshop, care va avea loc joi, 14 martie, începând cu ora 19:00, se intitulează „Anatomia unei povești de succes”, unde vor fi dezbătute subiectele de actualitate care fac furori în rândul cititorilor de astăzi. Cei interesați se pot înscrie accesând link-ul următor: https://danielzarnescu.ro/webinar/ M.R. Sursa foto: Freepik

