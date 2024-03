Legende, tradiții și superstiții de Mărțișor. Ce trebuie să facem în această zi?

Distribuie

Sosirea primăverii la tronul anotimpurilor este oficializată an de an prin intermediul Sărbătorii Mărțișorului, datată în ziua de 1 martie, care are o puternică semnificație în datina obștească. Această sărbătoare anunță instalarea primăverii și revitalizarea naturii și se celebrează prin gestul oferirii mărțișoarelor, acele mici obiecte alcătuite dintr-o panglică albă și roșie împletită, purtată ca broșă de către femei. Conform cutumelor românești, micul obiect trebuie purtat în piept până pe 1 aprilie sau până când se vede prima rândunică sau primul copac înmugurit.

Mărțișorul, o sărbătoare cu obârșii latine?!

Se crede că sărbătoarea mărțișorului a debutat odată cu tradițiile romane antice legate de sărbătoarea Noua, când femeilor li se dăruiau cadouri sub forma unor panglici albe și roșii denumite strenae ce semnificau puritatea și fertilitatea deopotrivă. Atribuirea acestei sărbători o origine latină este cu atât mai argumentată, cu cât în Roma antică începutul anului nou se serba la data de 1 martie, lună care purta numele zeului Marte, personificarea renașterii naturii.

În credința populară românească se vorbește despre mărțișor drept simbol al venirii primăveri, desprins din legenda Dochiei. Această legendă amintește de o tânără frumoasă care a întâlnit un bătrân ce i-a dăruit două fire de iarbă, unul alb și unul roșu. Acesta i-a explicat că cele două fire îi vor aduce sănătate, belșug și noroc și vor alunga chinurile iernii asupritoare, care parcă nu se mai termina. Condiția ca aceste lucruri să se realizeze era ca Dochia să păstreze cele două fire de iarbă până la venirea primăverii. Zis și făcut, fata a purtat cu grijă firele primite în dar, pe care le-a împletit într-o panglică frumoasă ce a purtat-o în piept. În cele din urmă, primăvara a sosi cu adevărat, iar spusele bătrânului înțelept s-au adeverit.

Semnificația culorilor

Cea mai răspândită teorie referitoare la cromatica binară a mărțișoarelor este aceea că semnifică inseparabilitatea sexelor și uniunea dintre un el și o ea care dă naștere vieții. Această teorie este logică dacă ne gândim că primăvara este anotimpul în care natura își începe un nou ciclu de viață, este fertilizată și vitalizată.

O altă teorie ne oferă explicații particularizate pe fiecare culoare, astfel: albul este culoare a purității, asociată cu zăpada care începe să se topească în prezența soarelui primăvăratic, în timp ce roșul este culoarea pasiunii, a forței de regenerare, fiind asociat cu sângele, elixirul primordial al vieții.

Tradiții și obiceiuri de mărțișor

Cea mai iubită și mai vestită tradiție de mărțișor este aceea de a oferi și primi mărțișoare ca simboluri de prietenie, dragoste și respect. Oamenii își aleg mărțișoarele cu grijă și le oferă celor dragi, iar schimbul de mărțișoare devine un gest de apreciere și de încurajare reciprocă.

Un alt obicei este legat de durata purtării mărțișoarelor, care diferă de la regiune la regiune. În Transilvania, mărțișoarele sunt purtate în primele două săptămâni ale lunii martie, după care sunt atârnate de uși sau ferestre pentru a alunga duhurile rele, în timp ce în Dobrogea, mărțișoarele sunt purtate până la venirea berzelor, după care sunt aruncate spre cer, pentru ca norocul să le fie înaripat.

O altă tradiție ne spune că în Bucovina, părinții obișnuiesc ca de 1 martie să le lege copiilor de gât sau de mână o monedă fie din aur, fie din argint, cu un șnur roșu pentru a le purta noroc și a le asigura un viitor îmbelșugat.

Superstiții legate de 1 martie

Una dintre superstițiile legate de această sărbătoare spune că mărțișoarele nu trebuie aruncate la gunoi, căci acest fapt va atrage ghinion și rău augur.

Există superstiția că Baba Dochia va trimite înapoi gerul dacă pe 1 Martie au loc diferite activități gospodărești. Din acest motiv, femeile evită să spele sau să măture în această zi, concentrându-se doar pe pregătirea bucatelor pentru masă.

O altă superstiție spune că în prima zi a lunii martie este bine să consumi vin roșu, pentru a atrage prosperitatea în noul an.

De asemenea, pe 1 Martie, este considerat nepotrivit să te cerți cu cineva sau să rămâi supărat, deoarece se crede că acest lucru poate atrage nemulțumire și supărare până în toamnă.

Mădălina ROHAN

Sursa foto: Adevărul