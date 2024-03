Young female patient in the clinic suffered from pneumonia, she is coughing the doctor listens to the wheezing in the lungs with a stethoscope.

Statistica epidemiologică a județului Mureș Distribuie Venirea primăverii și încălzirea vremii se reflectă puternic în situația epidemiologică de la nivelul județului Mureș, căci se înregistrează tot mai puține cazuri de viroze, gripe și pneumonii. Concret, conform statisticilor oficiale furnizate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Mureș prin intermediul directorului executiv Iuliu Moldovan, în săptămâna 26 februarie- 3 martie au fost semnalate 3048 cazuri de viroze, soldate cu 44 de internări, 1227 de cazuri de pneumonie, din care 97 au necesitat spitalizare, respectiv 52 de cazuri de gripă, soldate cu 27 de internări. M.R. Sursa foto: Freepik

Share