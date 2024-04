Rabla pentru tractoare și speranță pentru primul kilowatt produs la Răstolița în acest an

Distribuie

Mircea Fechet – Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, a susținut, marți – 2 aprile, de la ora 15.00, o conferință de presă la sediul PNL Mureș. Vizita ministrului în județul Mureș este o continuare a vizitei efectuate în Brașov, cu o zi înainte. Mircea Fechet a fost în Reghin, unde a fost la fabrica Irum. De asemenea, a vizitat șantierul hidrocentralei de la Răstolița.

Rabla pentru tractoare

„Vizita de astăzi dimineață, sper eu, ne va duce la elaborarea unui ghid de finanțare care să permită achiziția a cât mai multe astfel de utilaje produse în România. Uitându-mă, în general, la ce se întâmplă cu programele finanțate de Fondul de Mediu. Dacă ne uităm la programul fotovoltaice constatăm că 2 miliarde de lei, din nefericire, pleacă din România pentru că nu producem panouri fotovoltaice”, a spus Ministrul Mediului, referindu-se la vizitarea fabricii Irum.

„Când vorbim despre rabla pentru utilaje agricole, am hotărât deja că ne vom adresa micilor fermieri, pe de o parte. Urmează să finanțăm echipamente atât destinate sectorului agricol, cât și sectorului forestier. Nu pot decât să-mi exprim speranța că un procent cât mai însemnat din acea sumă, din cele 500 de milioane de lei pe care le vom pune la dispoziție, va rămâne în România”, a adăugat Mircea Fechet.

Întrebat cum poate Ministerul Mediului influența raportul achizițiilor din cadrul programului, în favoarea producătorilor din țară, Mircea Fechet a făcut referire la un exemplu din Franța. Potrivit Ministrului, ar putea fi adăugat un criteriu pentru achiziția de noi utilaje, prin care să se țină cont de distanța parcursă de utilaj de la locul de fabricare până la punctul de cumpărare.

Barajul de la Răstolița

„Această amenajare hidroenergetică, din păcate, a avansat foarte greu în ultima perioadă și am vrut să merg astăzi la fața locului. Am urcat pe baraj, alături de colegii mei de la Ministerul Mediului. (…) Am vizitat și șantierul, am constatat ceea ce ni s-a spus și în trecut, respectiv că lucrările sunt foarte avansate”, a declarat Ministrul Mediului.

„Din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții Hidroelectrica, urmează să avem toate cele 4 studii, cel mai târziu în luna iunie. Urmează să avem procesul de consultare publică și urmează, foarte rapid, să avem Acordul de Mediu emis cu toate exigențele de legislație. Bineînțeles că, în același timp, lucrăm la elaborarea hotărârii de guvern pentru scoaterea din fondul forestier a zonei ce urmează să deservească amenajarea hidrotehnică. M-am asigurat că toate instituțiile sunt sincronizate. Îmi doresc foarte mult ca anul acesta să ne aflăm în situația în care să avem primul kilowatt de energie electrică produsă în amenajarea hidro de la Răstolița”, a mai spus Mircea Fechet.