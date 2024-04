Abandonul animalelor, între suferință, amendă și…soluții

Distribuie

Sala de lectură a Bibliotecii din Campusul Cantemir de pe strada Bodoni Sandor nr.3-5 a găzduit joi, 4 aprilie, de la ora 11.00 un work-shop cu ocazia Zilei Internaționale a Animalelor fără Stăpân. La eveniment au participat inspector principal de poliție Trifanov Alexandru, șeful Biroului pentru protecția animalelor și inspector de poliție Feldeorean Daniel, IPJ Mureș, dr. Tilinca Marius, Direcția sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor (DSVSA) Mureș, Nagy Emilia, șef birou și dr. Tancău Bogdan, Adăpostul de câini Târgu Mureș, lect.univ.dr. Popa Nelu Dorinel, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, avocatul Ilea Petru din cadrul Baroului Mureş. Au fost prezenți Laura Codrea, reprezentantă a Asociației pentru protecția animalelor Save & Smile alături de președintele asociației dr. Roşca Ancuţa Noela, Maier Mihaela președinte Fundația Fiducia, Asociația Duna Animal Park, Ramona Rusu fondator Asociația Life4Cats, Asociația pentru protecția animalelor Second life, fondator Alex Dragoș Jinga și Asociația Angelland, reprezentată de dr. Alina Mogoș Antonescu.

Convinsă că, un aspect deloc de neglijat pentru a sprijini bunăstarea emoțională, socială și cognitivă a copiilor noștri este relația lor cu animalele de companie, prof. Pop Veturia de la Şcoala Gimnazială „Ion Chinezu” Sântana de Mureş a participat la eveniment alături de 13 elevi.

”Toți copilașii aceștia iubesc foarte mult animalele, fiecare dintre ei are cel puțin un animăluț acasă. Fiind Ziua Internațională a Animalelor fără Stăpân este o ocazie bună de promovare a adopțiilor de câini, precum și conștientizarea și sensibilizarea copiilor cu privire la modul în care putem să le dăm o șansă la o viață într-o familie animalelor abandonate”, a menționat prof. Pop Veturia.



Campania de anul trecut, un real succes



Anual, depunerea unei propuneri de proiect pentru crearea unui program de sterilizare gratuită este absolut necesară.

”În 2023 am depus un proiect la Bugetare participativă, cu ajutorul iubitorilor de animale a fost aprobat, proiect prin care s-a reușit sterilizarea a 800 de animale. Anul acesta am depus iar, dar a depus și Asociația Save&Smile și, ca să nu se piardă voturile pe două proiecte distincte, am cerut unificarea, și ei, și eu. În prima rundă de votări au rămas ambele, acum este un singur proiect. Dacă se votează masiv, câștigăm iarăși, ceea ce înseamnă încă 800 de animăluțe sterilizate”, a declarat Balogh Judit, bibliotecar la Biblioteca „Serafim Duicu” a Univ. „Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureş, amintind totodată, modurile prin care putem ajuta un animal fără stăpân.

Campania de sterilizare gratuită a câinilor și pisicuțelor cu sau fără stăpân din Municipiul Târgu Mureș a fost un succes, ținând cont de faptul că, prin această măsură, calitatea vieții animalelor este îmbunătățită prin prevenția apariției unor boli grave, iar prin controlul puilor nedoriți rata abandonării animalelor scade.

„S-au alocat 300 000 de lei, a început de la mijlocul lunii martie, în perioada mai-până la sfârșitul lunii septembrie au fost mai multe solicitări de sterilizare. Oamenii se sperie în perioada de iarnă, fiind perioada de rece și frig, lumea renunță la sterilizare, a menționat Emilia Nagy, şef serviciu ecarisaj în cadrul Primăriei. Adăpostul de câini din Tîrgu-Mureş promovează un comportament responsabil, eutanasierea câinilor nu se ia în calcul.



Cum poți ajuta și tu un animal fără stăpân



Încercaţi să lucraţi ca voluntar la adăpostul de animale din zonă, una – două ore din timpul dumneavoastră le oferă atenţie, iubire şi mişcare acestor câini vagabonzi. Dacă nu aveţi bani de donat sau timp pentru voluntariat, tot puteţi ajuta. Încercaţi să donaţi obiectele uzate ale câinelui dumneavoastră altor familii nevoiaşe sau adăposturilor de animale din zonă. Coşurile, bolurile, păturile, zgărzile etc. sunt scumpe şi, decât să le aruncaţi pe cele vechi atunci când le înlocuiţi, mai bine le donaţi câinilor care au nevoie de ele.

Cea mai mare problemă o reprezintă apariția puilor nedoriți proveniți din monte accidentale sau din ignoranța stăpânilor animalelor de companie. Acești pui îi regasim apoi pe stradă, crescând, producând la rândul lor generații și generații de animale fără stăpân. ”Cei mai mulți câini fără adăpost provin, culmea, din câini cu stăpân”, a menționat Alex Dragoș, Asociația Second Life.



Știi că poți raporta poliției un caz de abuz?



Eutanasierea nu reprezintă nicidecum o soluţie viabilă pentru diminuarea numărului de câini vagabonzi. Rezolvarea problemei stă în îngrijirea câinilor şi în controlul reproducerii lor, pe termen lung, a menționat inspector principal de poliție Trifanov Alexandru, șeful Biroului pentru protecția animalelor IPJ Mureș. Eutanasierea este o practică nemiloasă care s-a dovedit a fi ineficientă în ceea ce privește scăderea populației de câini vagabonzi, deoarece câinii eliminați sunt înlocuiți rapid cu alții noi, România ucide câini de zeci de ani, dar fără nici un rezultat.

Proprietarii de animale de companie sunt obligați de lege să le asigure acestora condiții bune de trai, animalele sunt ființe simțitoare, la fel ca și oamenii, așa că ar trebui să acordăm toată atenția bunăstării lor.

În cazul câinilor de rasă comună, proprietarii sunt obligați să le sterilizeze și să le microcipeze, amenzile pentru neconformare ajung la zeci de mii de lei. Potrivit HG 1.059/2013, un câine de rasă comună este orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate, în timp ce un metis este câinele provenit din încrucișarea a două exemplare din rase diferite. Microcipul este un mijloc de identificare electronic (de mici dimensiuni), care se implantează sub pielea animalului, în dreptul omoplaților, și care conține un număr unic criptat sub forma unui cod de bare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic. Numărul microcipului este trecut de către medicii veterinari, în mod obligatoriu, în carnetul de sănătate al câinelui și în pașaportul câinelui, după caz.

Majoritatea deţinătorilor de câini din România au lacune privind bunăstarea animală şi deţinerea responsabilă, sau deţin informaţii contradictorii legii. Dacă vedeți că cineva face rău unui animal, îl abandonează într-o stație, îl bate, îl ține într-un lanț de 40 cm, îl omoară, etc, etc), gășiți un martor, doi și încercați să rețineți făptașul pe loc. Chemați poliția la fața locului sunând la 112 sau mergând la cea mai apropiată circa de poliție.



Un avocat, vocea necuvântătoarelor



Este necesară continua informare corectă a cetățenilor, garantată în constituție, îndrumarea asociațiilor și totodată conștientizarea autorităților responsabile, prin implicarea în acțiuni de sprijinire a sănătății și siguranței publice a bunăstării animalelor, înlăturând astfel abuzurile din sistem. În condițiile în care în U.E. astfel de fapte au rezonanță în presă și sunt grav pedepsite, și cum România este țară membră a U.E., avem și noi o lege, dar fără instrumente de constrângere și o practică judiciară adecvată. Prezent în cadrul work-shopului, avocatul Ilea Petru din cadrul Baroului Mureş s-a oferit garantul care să dea acestor animăluțe o voce, o voce pe care nu o au, astfel încât drepturile lor să fie asigurate, garantate și protejate. ”Îmi ofer toate serviciile gratuit în acest sens”, a menționat avocatul.

În cadrul acestui work-shop, reprezentanții asociațiilor de protecție a animalelor fără stăpân au oferit sfaturi profesioniste referitoare la importanța sterilizării, a microcipării câinilor, precum și la efectele negative ale abandonului asupra câinilor.

Din punct de vedere al legislaţiei, Olanda a reuşit să elimine complet câinii vagabonzi prin introducerea unor reguli. Prima a fost obligaţia de sterilizare şi castrare, care se desfăşoară gratuit în clinicile veterinare. Introducerea unei politici de succes privind câinii vagabonzi trebuie să meargă întotdeauna mână în mână cu schimbarea comportamentului uman.