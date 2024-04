Liga a IV-a Clasic: Începe o nouă etapă

Distribuie

Sâmbătă, 6 aprilie, în cea de-a 13-a etapă a Ligii a IV-a Clasic, ACS Sporting Gornești va juca împotriva formației AS Băile Sărate Ideciu de Jos, în timp ce, ACS Scânteia Crăciunești va juca cu AS Arieșul Hădăreni. Totodată, ASF Pogăceaua va întâlni echipa ACS Forța Sânpaul.

Duminică, 7 aprilie, în aceeași etapă, echipa AS Viitorul Batoș va întâlni echipa AS Viitorul Grebeniș. Celelalte două meciuri se vor disputa între ACS Flacăra Grindeni și AS Real Valea Largă, și între formațiile ACS Viitorul Jabenița și AS Paeonia 2002 Zau de Câmpie.

(D.C.)