Târgumureșean adoptat în Olanda își caută mama biologică

Un tânăr român, Budișteanu Andrei-Lorand care s-a născut la data de 23 septembrie 1988 în localitatea Târgu Mureș a lansat un apel emoționant pe grupul de facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României.

”Numele mamei mele biologice a fost Adriana Budișteanu. Am fost adoptat în 1990 în Olanda de o familie care mi-a oferit toată dragostea lor și cărora le mulțumesc pentru șansa la o viață mai bună.

Ce îmi doresc foarte mult este să am ocazia să port o conversație față în față cu mama mea biologică și mi-aș dori ca ea sa îmi povestească cine este tatăl meu și povestea nașterii mele. Am la rândul meu familie acum și îmi dau seama cât de important este să îți cunoști povestea vieții ”, a scris Andrei.

Dacă aveți vreo informație care poate ajuta în acest sens, puteți scrie pe pagina de facebook mai sus menționată.