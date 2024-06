Ghid de prevenire a consumului de droguri lansat la Târgu Mureș

Un ghid de prevenire unic la nivel naţional, realizat de Fundaţia Comunitară Mureş cu concursul mai multor instituţii şi organizaţii neguvernamentale, a fost prezentat miercuri, 26 iunie, adolescenţilor din Târgu Mureş cu ocazia Zilei Internaţionale Împotriva Traficului şi Consumului de Droguri.

La elaborarea ghidului au contribuit Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog Mureş, Centrul Regional Târgu Mureş al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), Salvaţi Copiii, fundaţiile Bonus Pastor, Buckner, Asociaţia Divers, IEESR şi alte organizaţii.

”În activitatea colegilor de la Agenţia Naţională Antidrog venim şi noi cu materiale informaţionale, unul dintre acestea fiind ‘Ghidul tău în prevenire’ realizat în cadrul proiectului Educaţie pentru Siguranţă, un proiect unic pe ţară, în care mai multe instituţii ne-am gândit care ar fi problemele de interes pentru tineri. Şi am constatat că sunt diverse şi multe şi din acest motiv am considerat să cuprindem în acest ghid informaţii privind siguranţa în trafic, dependenţa de internet şi jocuri, traficul de persoane de minori, violenţa domestică, multe lucruri, inclusiv sfaturile privind evitarea pericolului şi numerele de telefon care pot fi apelate în aceste situaţii”, a declarat coordonatorul Centrului Regional Târgu Mureş al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), comisar şef de poliţie Cristina Zaharia.

Autorii ghidului spun că acesta cuprinse un material foarte concludent, care acoperă o sferă largă de probleme cu care se confruntă tinerii.

”Ne dorim ca ei să se folosească de acest ghid, să ştie unde să apeleze, să ştie care sunt instituţiile care îi pot ajuta şi de aceea, astăzi, suntem alături şi distribuim acest ghid pentru sprijinul lor. Proiectul a presupus în prima fază o instruire cu cadrele didactice, prin intermediul IŞJ Mureş, pentru ca ele să ştie cum să poată identifica timpuriu o victimă, fie că este de trafic de persoane, fie că este consumatoare de droguri. Apoi, la a doua ediţie, a fost realizat un manual pentru profesor şi un caiet al elevilor pentru a vedea în ce măsură elevii şi-au însuşit ceea ce s-a prezentat de către profesor. Iar acum, în a treia ediţie, este acest Ghid al tău în prevenire, care cuprinde oarecum toate aceste informaţii. Proiectul continuă, îl ajustăm, mergem înainte şi în funcţie de ce situaţii noi apar, încercăm să venim punctual cu ceea ce este nevoie”, a arătat Cristina Zaharia.

”Ghidul tău de prevenire”, elaborat la nivelul judeţului Mureş, a fost preluat deja ca model în centrele regionale ale Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) şi în centrele de prevenire şi consiliere antidrog.

”Ne dorim să reuşim tipărirea manualului în limba maghiară pentru judeţul Harghita, fiind o populaţie vorbitoare predominant de limba maghiară, astfel încât toată lumea să cunoască aceste lucruri şi să nu ne întâlnim cu situaţii în care să ni se spună n-am ştiut, ci mai bine să spună că am ştiut, am evitat situaţia de pericol şi acum sunt bine”, a subliniat Cristina Zaharia.

Reprezentantul Centrului Antidrog Mureş, Aleodor Roman, a declarat că numeroase organizaţii neguvernamentale şi instituţii au răspuns, miercuri, invitaţiei de a organiza un eveniment comun în Cetatea Târgu Mureş, Ziua Internaţională Împotriva Traficului şi Consumului de Droguri.

Aleodor Roman consideră că acest gen de colaborare este extrem de importantă, mai ales că s-a constatat, în ultima perioadă, o scădere a vârstei de debut în consumul de droguri şi substanţe psihoactive.

”Vedem în ultimul timp o scădere a vârstei de debut, avem o vârstă de debut de 13 ani, ceea ce este cred că foarte grav, să vezi un copil care nu este dezvoltat nici fizic, nici psihic că debutează în consumul de droguri. De asemenea, avem urgenţe medicale pe fondul consumului de droguri, întâlnim tot mai multe cazuri de tineri care se urcă la volan după ce au consumat. Aceştia sunt nişte factori care îngrijorează mai mult decât simpla prevalenţă în creştere a consumului de droguri”, a declarat Aleodor Roman.

Adolescenţii prezenţi la eveniment au testat ochelarii care simulează vizual efectul consumului de droguri sau alte substanţe şi au dialogat cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor participante.

(www.agerpres.ro)