Mureșeanca Anca Bucur, al șaptelea titlu de Miss Fitness Universe: ”Credința mișcă munții din loc!”

Mureșeanca Anca Bucur a cucerit cel de-al șaptelea titlu de Miss Fitness Universe, în cadrul unei competiții de anvergură mondială care s-a desfășurat în acest sfârșit de săptămână, în orașul Las Vegas din SUA.

Anca Bucur va împlini vârsta de 37 de ani în curând, în data de 20 iulie, iar în prezent este antrenoare de fitness și cycling în capitala României, București.

Potrivit informațiilor furnizate pe pagina web www.ancabucur.ro, mureșeanca a început să facă balet la vârsta de 4 ani, iar la 8 ani a plecat la Deva pentru a începe gimnastica de performanță. La 19 ani, în urma unei accidentări la umăr, a abandonat gimnastica, dar nu și sportul.

”Fiind nevoită să mă reinventez am început să lucrez ca antrenor de fitness și am dezvoltat o pasiune penru acumularea cunoștințelor în ceea ce privește nutriția și programele de antrenament. Tot ceea ce studiam testam pe mine mai întâi, ulterior aplicând pe clienții cu care lucram, iar în acest fel reușind să cresc considerabil valoarea pe care le-o ofeream”, povestește Anca Bucur despre evoluția sa.

”Experiența mea de 20 de ani în fitness, coaching și competiții internaționale de top este pură pasiune și reflectă perfect felul în care îmi trăiesc viața zi de zi”, mai mărturisește Anca Bucur pe site-ul propriu, www.ancabucur.ro.

Muncă intensă și sacrificii

Marți, 2 iulie, Anca Bucur a scris un text, pe pagina sa de Facebook, în care rememorează parcursul său la competițiile internaționale de anvergură, începând cu anul 2010.

”Când am concurat pentru prima dată la Miss Fitness Universe în 2010, am făcut un credit la bancă, pe care l-am stins în doi ani, în 2011, mi-am plătit singură deplasarea și pregătirea, dar predam și 5-6 clase pe zi (fizic) făceam programe online, munceam foarte mult pentru a putea să îmi permit aceste participări. Din 2013, după al doilea titlu, au început să apăra ușor-ușor colaborările, ceea ce m-a ajutat să continui să fac asta, dar și să simt că munca nu e în zadar – cu toate că am început asta, din pură pasiune. M-am promovat mereu singură, cum am putut, cum am crezut, cum am simțit, și-am reușit în timp să primesc și susținere din exterior. Venită dintr-un sport (gimnastică aerobică) unde la fel, nu aveam susținere financiară, în care părinții au făcut eforturi uriașe de la începutul acestui drum, cumva eram “obișnuită” că sportul pe care îl fac, nu o “să mă îmbogățească” indiferent cât de mult muncesc sau cât de mare e sacrificiul și succesul. Însă voiam să transform acest mic în mare. Și am reușit. Tot acest efort mi-a construit un caracter puternic și toate alegerile pe care le-am făcut m-au dus în direcția pe care mi-am dorit-o”, s-a destăinuit Anca Bucur.

De asemenea, Anca Bucur a transmis și următorul mesaj motivațional: ”Când m-a întrebat cineva prima dată într-un interviu, ce sfat aș da cuiva care își dorește să facă asta, am cam lungit-o sincer… Am înțeles, în ani, că cel mai important lucru e să îți găsești pasiunea, chiar dacă cei din jur o să îți spună ca nu e suficient, că nu te va împlini, că bla bla bla. Dacă tu știi că asta e drumul tău, dă tot ce poți, fă-l bine, fă-l cu entuziasm, cu bucurie în suflet și tine aproape oamenii ce cred în tine și se bucură împreună cu tine. Îți promit că toate astea îți vor aduce, într-un final, împlinire pe toate planurile. Viața e și despre cum “ți-o construiești”. Mulțumesc tuturor care mi s-au alăturat în acest drum. Pe deplin recunoscătoare. Am reușit să fac asta azi, având familia mea alături. Credința mișcă munții din loc.”

