Vizita Excelenței sale, Willemijn van Haaften, Ambasador al Țărilor de Jos la Fundația Alpha

Fundația Transilvană Alpha a găzduit astăzi, 19 iulie, vizita unei delegații olandeze, a Excelenței sale, Willemijn van Haaften, Ambasador al Țărilor de Jos, însoțită de Tom Kamstra, Derk Bogema și Götz Lingenthal. Invitații au fost primiți de Alexandra Juncu, coordonator program, Gianina Șerban, director resurse umane, dr. Alexandru Lupșa, preşedinte Consiliu Director, Maria Georgescu, membru în Consiliu Director și Adrian Călugăr, director administrativ al Fundației Transilvană Alpha. Scopul vizitei a fost de cunoaștere și recunoaștere a unui parteneriat româno-olandez, care s-a dovedit a fi reciproc avantajos și a dus la rezultate concrete,

În 1992, pe 17 martie, dr. Alexandru Lupșa a pus bazele acestei fundații în parteneriat cu Fundația olandeză Ajutor Continuu pentru România, Stichting Blijvende Hulp voor Roemenie.Pe parcursul celor 312ani de activitate, fundația s-a dezvoltat continuu, devenind dintr-o organizație caritabilă, un centru multifuncțional de servicii sociale, recunoscut atât pe plan național, cât și internațional. Plecând de la un colectiv de 8 angajați la început, în acest an Fundația cuprinde o familie mare, de peste 50 de angajați, specialiști și profesioniști, cu scopul de a oferi servicii de înaltă calitate.

” Fără parteneriatul olandez, noi nu am fi putut să avem această infrastructură. În primul rțnd, aportul lor direct cu finsnțare cu bai sau suport materioa care a venit în societatea civilă, cearea antreprenoriatului social prin care noi am generat resurse financiare, materialele extraordinar de multe și echipamentele care tot prin contribuția acestor ani, cât timp am construit clădirea, am dotat spitalele din Târgu Mureș. În anul 2003, numai prin organizația noastră, fostul contabil al Spitalului Clinic Județean spunea, Alexandru, sunt peste 2 milioane de dolari valoare de donații aduse numai prin organizația voastră. Peste 1 milion de dolari sunt numai în această clădire a Fundației, ca să nu adăugăm sutele de cetățeni oandezi și români care au muncit voluntar, ca și Manole am ridicat această clădire. Sigur, am accesat și fonduri europene, până în anul 2007 am accesat 14 proiecte PHARE de pre-aderare, suntem o organizație în care această dinamică, atât a construirii societății civile, cât și a preocupării față de educație, față de tratamentul unor boli complexe, este în creștere ”a menționat dr. Alexandru Lupșa.

România este membră a Uniunii Europene doar de la 1 ianuarie 2007 şi a fost obligată să adopte cadrul legislativ european cu privire la drepturile, libertăţile şi direcţiile de dezvoltare a serviciilor către persoanele cu dizabilităţi. Venind însă după o lungă perioadă de regim comunist, prin urmare după o perioadă în care experienţa unui sistem de asistenţă socială a lipsit cu desăvârşire, societatea românească se confruntă cu dificultăţi practice în aplicarea cu succes a acestor măsuri. Despre persoanele cu dizabilități se discută mult și tare, fără ca exercițiul empatic să se regăsească în măsuri de acțiune cu impact public substanțial. Lucrând în comunitate şi pentru comunitate, echipa Fundației Alpha este aproape de pulsul real al vieţii, sensibilizează și umple miile de lipsuri concrete la nivelul vieţii cotidiene personale, familiale şi comunitare, nevoi care, datorită extraordinarei lor diversităţi, nu se pot rezolva numai prin legi sau alocări de fonduri.

”Acest parteneriat este un foarte bun exemplu cum două țări lucrează împreună pentru același scop, îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități. O parte a muncii mele ca și Ambasador în România este de a găsi oportunități, de a încuraja proiectele, de a transpune aceste oportunități în rezultate concrete”, a menționat Willemijn van Haaften, Ambasador al Țărilor de Jos.

Excelența sa, Willemijn van Haaften, Ambasador al Țărilor de Jos, a efectuat această vizită fiind în concediu de odihnă.