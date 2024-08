VIDEO: Rețeaua de canalizare, de la vis la realitate în Livezeni, Ivănești, Poienița și Sânișor

Primarul comunei Livezeni, ing. Bányai István, a anunțat miercuri, 31 iulie, cu prilejul participării la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”, că în mandatele de primar instituția pe care o conduce a atras, în perioada 2016-2024, prin proiecte cu diverse surse de finanțare, suma totală de peste 31 de milioane de euro.

Proiecte de 31,5 milioane de euro

Prezent în studioul Zi de Zi Live alături de Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi, primarul comunei Livezeni a prezentat un scurt bilanț al proiectelor din perioada 2016-2024: ”În primul mandat am scris proiecte de 10 milioane de euro, care deja imediat sunt gata toate, și în al doilea mandat am scris proiecte de 21,5 milioane de euro și acum, iar scriem câteva proiecte. Permanent depunem pentru că asta înseamnă banii care ajung la comunitatea din Livezeni.”

”Din fericire am reușit să le depunem pe toate, sper să se și aprobe. Până acum s-a aprobat tot și suntem într-o cale de dezvoltare exponențială, dar o să vină varianta aceea când vom vedea dacă bugetul local va permite cofinanțările, ca să putem să ducem toate proiectele la bun sfârșit”, a arătat ing. Bányai István.

Echipă proprie de scriere a proiectelor

Proiectele elaborate și declarate ulterior câștigătoare au fost întocmite fie de personalul Primăriei Comunei Livezeni, fie prin intermediul unor firme de consultanță, raportul dintre acestea fiind de aproximativ 50% – 50%.

”Avem o echipă foarte bine formată, trebuie să știți că jumătate din proiectele europene le-am depus cu echipa Primăriei și cele care efectiv nu se puteau depune fără consultant, atunci am angajat consultant. Lucrăm pe amândouă capitole, și cu consultant și fără, și foarte mult accent punem pe urmărirea fondurilor. Trebuie să spun că întotdeauna eu le găsesc înainte să apară. Când ajunge consultantul cu informația că ”a apărut acest ghid” deja e prea târziu să te apuci și mai ales că la noi în țară e la modă să apară ghiduri-record, că ai o lună de zile să depui, cu SF, cu autorizație, cu de toate”, a detaliat ing. Bányai István.

Canalizarea, principala realizare

Întrebat care sunt în opinia sa principalele trei proiecte realizate în intervalul 2016-2020, ing. Bányai István a apreciat că cel mai important dintre acestea este canalizarea din Livezeni, ”care astăzi este gata.”

”Nu numai proiectul de canalizare în sine era important, ci și ce a adus cu el”, a subliniat primarul comunei Livezeni, care a explicat că introducerea canalizării în satele aparținătoare, Ivănești, Poienița și Sânișor, depinde în primul rând de realizarea rețelei din Livezeni în proporție de minim 80%.

”Imediat când am ajuns la maturitatea de 80% cu canalizarea din Livezeni am început să mă orientez către proiectele care se pot depune. Prima dată a venit ”Anghel Saligny” unde toată lumea a fost informată că fiecare UAT va primi un milion de euro. Și atunci am zis: canalizare va fi și pe PNRR, eram deja cât de cât informat, dar ce s-a întâmplat pe ”Anghel Saligny”, am depus strada Pârâului pentru un milion de euro, care exact atât era și era și punctul cel mai important, și lângă ea am mai depus și canalizarea din Ivănești, care avea SF-ul gata, ca să fie depus. Și din fericire le-au aprobat pe amândouă. Și când a venit partea de PNRR, unde se putea depune și pentru satele Poienița și Sânișor, atunci am zis că urmează să depunem și pentru aceste două sate pentru care între timp am făcut Studiul de Fezabilitate și astfel am putut să depunem. Pentru canalizarea din Ivănești acum e gata licitația, din păcate avem o contestație care într-o lună de zile se va finaliza și eu cred că până la sfârșitul verii ne apucăm de lucrări. Canalizarea din Poienița și Sânișor ajunge pe SEAP săptămâna viitoare (5-9 august – n.a.), și acolo sunt foarte bine cu programările, deci și acolo ar trebui să începem lucrările anul acesta, și între timp am depus pentru cartierul ”Orizont” să refacem tot ce înseamnă canalizare pluvială și menajeră, pentru cartier, la AFM. Acolo încă n-am primit răspuns, am înțeles că sunt ceva probleme la București și încă nu se dă răspuns la niciunul, dar proiectul este bifat între primele, dacă se va da drumul cred că vom câștiga și acolo”, a detaliat primarul comunei Livezeni.

Chibzuință în privința cheltuielilor

În cadrul aceleiași emisiuni, ”Zi tot, cu Alex Toth!”, ing. Bányai István a mai explicat că instituția pe care o conduce a renunțat la organizarea Zilelor Comunei Livezeni pentru a realiza economii la bugetul local necesare co-finanțării proiectelor cu adevărat importante pentru dezvoltarea localității.

”Consider că în varianta aceea în care trebuie scoși din bugetul local 10, 20, 30.000 de euro, dacă mă compar cu Sângeorgiu de Mureș sau așa mai departe, ca să fac ceva de calitate, să nu fie doar așa, să fie făcut, atunci suma este atât de mare încât am stabilit, cu Consiliul Local, că până nu avem infrastructura minimală, apă, canalizare, străzi făcute, nu ne permitem să facem, să aruncăm pe fereastră anual pe distracție 20-30.000 de euro”, a menționat ing. Bányai István.

”Varianta aceea, în care scoatem din bugetul local 20-30.000 de euro pentru Zilele Comunei nu va fi. Eu consider că sunt foarte multe concerte de jur-împrejur și comuna Livezeni nu își permite acest lucru, și oamenii au înțeles”, a completat primarul comunei Livezeni.

Arina TOTH