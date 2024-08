Magia Florilor, cel mai mare festival din țară, la Târgu Mureș

Mureșenii se vor bucura de 3 zile de culori și miresme, vibrații magice și momente speciale ce vor marca cu frumusețe prima ediție a Festivalului Magia Florilor.

Festivalul Magia Florilor va avea loc în perioada 4-6 octombrie și se anunță cel mai frumos eveniment floristic organizat până acum în Târgu Mureș. Evenimentul este organizat de Asociația Decoratorilor Florali și Tundecor Flor în parteneriat cu Primăria Municipiului Târgu Mureș și va reuni foarte mulți oameni talentați și pasionați de flori, și nu numai. Artiștii florari moderni văd în buchetele pe care le compun mai mult decât simple aranjamente decorative; ei creează adevărate opere de artă, iar Magia Florilor este despre Artă, în toate manifestările ei, motiv pentru care promovează și muzica, dansul, pictura.

”Acest festival va fi primul festival floral în Târgu Mureș. Va avea trei părți. Prima parte va fi un târg floral, cu peste 1000 de plante și aranjamente florale, care se va organiza în afara Cetății Medievale, pe bulevard, acolo unde se organizează de obicei târgurile. Vor fi invitați în jur de 50 producători florali, floriști, comercianți de bijuterii, haine, aranjamente florale, deci tot ce ceea ce ține de flori.În grădina și aleile Cetății, vor fi exponate florale de mari dimensiuni, proiecte florale statice , ” a menționat Tunde Vajda, manager Tundecor Flor.

Florile sunt simbolul pasiunii prin excelență. Organizatorii au pregătit în cadrul festivalului și un show floral, în grădina Cetății Medievale, o expunere de compoziții florale uriașe create din mii de flori. Nu doar exponatele superbe vor transpune vizitatorii într-o călătorie imaginară aparte, ci si acordurile muzicale fine și dansurile populare, moderne si de societate asigurate de artiștii locali.

”Avem un proiect care se numește Adoptă un florist prin care promovăm firmele printr-un proiect floral, și vă dau un exemplu mai clar. Avem o firmă care produce înghețată și se înscrie în proiectul respectiv, cu un aranjament, spre exemplu o înghețată imensă făcută din flori. Avem multe tipuri de proiecte, adică toată grădina și aleile Cetății vor fi pline. În Cetate vom avea și o scenă montată, vor fi invitați foarte mulți artiști, cântăreți, dansatori de la școlile de dansuri moderne, dansuri populare, dansuri contemporane, dansuri de societate, invitați de la Școala Populară de Arte, Colegiul Național de Artă, Liceul cu Program Sportiv „Szász Adalbert”, Palatul Copiilor, școli de dansuri moderne. Vom avea câteva sute de dansatori, care vor participa la cea de-a treia parte a acestui festival, Parada florilor. Parada florilor și a zânelor florale se va organiza în centrul orașului, sâmbăta, 5 octombrie, zi în care centrul va fi închis. Aici vor fi niște care alegorice de dimensiuni foarte mari, printre care vor defila dansatorii. Ulterior, acestea vor fi mutate în cetate și vor putea fi vizitate, admirate până duminică seara”, a mai adăugat Tunde Vajda, organizator. În spatele frumuseţii acestor care alegorice se ascund săptămâni bune de muncă, dar şi multă migală.

De unde a pornit ideea acestui festival

Să fii florist, nu înseamnă să vinzi buchete sau aranjamente florale, acelea sunt doar o reprezentare a emoțiilor în realitate. Să devii florist îți dă voie să te conectezi cu natura, să creezi lucruri minunate cu flori și să aduci valoare clienților care-ți trec pragul. Tunde Vajda a îndrăgit florile de când se știe și a ales să trăiască printre ele.

”Sunt o floristă, de 20 de ani pe piață, am participat la multe festivaluri în țară, în orașe mai mari cum ar fi București, Timișoara, Cluj, dar și în străinătate, în Belgia, Anglia, Polonia, la Debrecen. La Debrecen am format niște relații foarte bune, ei au deja o tradiție a carnavalului floral de 60 de ani. Am fost acolo de mai multe ori, am participat și în culise, am urmărit și partea organizatorică, am văzut cum se fac carele alegorice, am fost chiar și în echipa care organiza acel festival. De acolo m-am întors cu foarte multe informații, am văzut ce înseamnă un carnaval de acest gen și cât de mult ridică nivelul orașului. Târgu Mureș este orașul florilor și invităm să ni se alăture toți floriștii deschiși la așa ceva, pentru că nu promovăm doar firmele, ci promovăm și floriștii. Așa cum am avut eu posibilitatea să particip la alte festivale din țară, și nu numai, tot așa cred că ar fi ceva natural să asigurăm acces și pentru alți floriști doritori. Nu este un festival închis, nu este festivalul unei persoane, este festivalul orașului. Și floriștii care doresc să participe în orice formă, ca vor să ajute sau să aibe proiect separat sau orice altceva sunt așteptați să vină, să ni se alăture.

În țară au mai fost organizate astfel de evenimente, dar nu de o anvergură atât de mare. În Oradea, oraș în legătură bună cu Debrecen, se aduc câteva care alegorice în luna august, acolo se organizează o paradă, dar ceva mai micuță decât vom avea noi. Practic, festivalul Magia Florilor este o premieră la nivel național” a mai adăugat Tunde Vajda.

Evenimentul promite să ofere vizitatorilor nu doar o explozie de culori și arome, ci și o serie de activități și întâlniri culturale. Participanții se vor bucura și de ateliere de creație pentru copii și adulți, care vor stimula dezvoltarea imaginației, a creativității și dexterității participanților. Vor avea parte și de prezentări și demonstrații floristice, o expoziție de picturi florale și mulți invitați speciali pe scena Cetății. Fiecare zi din eveniment va aduce vizitatorilor îmbinarea perfectă a artei florale cu arta muzicii și a dansului, o experiență de neuitat și posibilitatea de a descoperi talente noi.

Până la urmă, florile aduc fericire. Un motiv pentru care oamenii dăruiesc flori este fericirea imediată resimțită, atât din partea celui care le primește, cât și pentru cel care le oferă. De fiecare sărbătoare, zi de naştere, aniversarea nunții, botez, căsătorie, înmormântare, pentru o nouă cunoștință, pentru a seduce o femeie, pentru a cuceri un om, reușești negreșit cu o floare.