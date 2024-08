Așa da, la Sighișoara! Pod de 70 de metri inaugurat în 2023, finanțare pentru un pod nou, de 141 de metri, în 2024!

Comisia de Analiză Tehnică din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, recent, că proiectul ”Realizare drum de legătură între centura ocolitoare și cartierul Târnava II, inclusiv pod, municipiul Sighișoara, județul Mureș”, propus a fi amplasat în municipiul Sighișoara, strada Viilor – Cartier Târnava II, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Pod de 70 de metri inaugurat în 2023

În urmă cu aproximativ un an și jumătate, în ianuarie 2023, autoritățile locale din Sighișoara inaugurau un pod nou, în lungime de 70 de metri, în valoare de 10,1 milioane de lei, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2.

”Un alt proiect pe care mi l-am dorit și l-am văzut realizat în acest mandat, chiar dacă era un proiect mai vechi m-am străduit cât de mult am putut să-l finalizăm cât de repede. Este unul dintre cele mai rapide să spun așa proiecte construite într-un timp record în Sighișoara și în țară, la nivel național, un pod. Practic, podul de legătură între cartierul Târnava II și cartierul Viilor și drumul de legătură. În mai puțin de un an și jumătate am reușit să construim acest pod”, a declarat Ioan-Iulian Sîrbu, primarul municipiului Sighișoara, cu ocazia participării miercuri, 7 august, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”.

Încă un pod, de 141 de metri

Viitorul pod va face legătura, de asemenea, între cartierele sighișorene Târnava II și Viilor.

”Mai avem încă o finanțare pe partea aceasta, un al doilea pod, în zilele acestea am primit ultimele avize, un pod finanțat prin Programul Național ”Anghel Saligny”, tot cu drum de legătură, tot între cele două cartiere, dar pe partea din spate, practic pentru a scoate tot traficul greu din aceste cartiere și drumul de legătură către șoseaua de centură. Pentru că am gândit în viitoarea construcție a șoselei de centură și legăturile către cele două cartiere, astfel încât să putem scăpa de traficul greu de la Fabrica de Cărămidă și zona industrială din Bărăgan”, a precizat Ioan-Iulian Sîrbu.

Conform Proiectului pentru Decizia etapei de încadrare, document făcut public în data de 7 august 2024, pe pagina web a Agenției pentru Protecția Mediului Mureș, investiția aparține Primăriei Municipiului Sighișoara și are drept scop realizarea unui drum de legătură între Centura ocolitoare a municipiului Sighișoara și Cartierul Târnava II.

”Traseul propus: din prelungirea străzii Lalelelor, va traversa râul Târnava Mare printr-un pod nou proiectat, teren intravilan, după care se va suprapune pe strada Viilor de la kilometrul 0+770, până la intersecţia cu varianta ocolitoare Sighișoara”, se menționează în document.

Drumul va avea o lungime de 2.630 de metri, viitorul pod peste râul Târnava Mare va fi construit la kilometrul 0+270 și va avea lungimea de 141,6 metri și lățimea totală de 11,3 metri, din care lățimea carosabilului de 7,8 metri, iar valoarea totală estimată a investiție este de 17,3 milioane de lei, inclusiv TVA.

Arina TOTH