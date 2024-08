VIDEO: ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Peste 20 de proiecte pentru Bălăușeri

Primarul comunei Bălăușeri, Varga András Adorján, a participat luni, 26 august, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Prezent în studioul Zi de Zi Live alături de Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi, edilul șef din Bălăușeri, comună care are în componență satele Agrișteu, Bălăușeri, Chendu, Dumitreni, Filitelnic și Senereuș, a realizat un scurt bilanț al primului mandat de primar, 2020-2024.

Mandat bogat în proiecte

Astfel, Varga András Adorján a subliniat că de la preluarea mandatului de primar al comunei Bălăușeri și până în prezent instituția pe care o conduce a derulat sau derulează, în diferite stadii de implementare, peste 20 de proiecte.

”După primul mandat suntem undeva la 20 de proiecte pe care le avem în diferite faze și suma totală se ridică la peste 20 de milioane de euro, valoarea totală a acestor proiecte. Sigur, fiecare proiect este într-o anumită fază, sunt proicte pe care deja le-am terminat, sunt care acum încep, facem studii de fezabilitate și depunem proiecte, adică cu toate astea suntem undeva la peste 20 de proiecte”, a spus Varga András Adorján la emisiunea care a avut ca temă ”Bălăușeri, pe calea dezvoltării.”

Infrastructură de apă și canalizare

Întrebat care au fost principalele realizări ale mandatului 2020-2024, primarul comunei Bălăușeri a răspuns: ”În mandatul trecut eu zic că cea mai mare investiție am făcut-o în infrastructură, infrastructura însemnând rețeaua de canalizare, pe care am reușit să o construim aproape de la zero între sate, o avem gata recepționată în Chendu, suntem înainte de recepție în Bălăușeri și în Agrișteu, stația de epurare este gata pentru recepție. În afară de acest lucru am investit mult și în rețeaua de apă pe care am reușit să o construim în Chendu și în Bălăușeri suntem undeva la 80-85% în ce privește construirea rețelei de apă.”

”Proiectele care sunt gata și urmează să fie recepționate dacă reușim să le pornim pe canalizare o să ajungem undeva la peste 60% din populația comunei va beneficia de rețeaua de canalizare și cu proiectul de apă care este în construcție undeva la 50%”, a adăugat Varga András Adorján, primarul reales al comunei Bălăușeri.

În cadrul aceleiași emisiuni, Varga András Adorján și-a manifestat încrederea că rețeaua de apă și canalizare a comunei Bălăușeri va fi extinsă în viitorul apropiat.

”În Dumitreni avem deja proiectul câștigat prin PNRR, acum, săptămâna aceasta, va intra în licitație publică execuția pentru lucrări de apă și canalizare împreună, în satul Dumitreni. În Filitelnic și în Senereuș avem studiul de fezabilitate gata făcut, cu toate avizele obținute și așteptăm proiectul de finanțare, să le putem depune spre finanțare, și rețeaua de apă din Filitelnic și Senereuș este cuprinsă în MasterPlanul Județean care a evoluat foarte bine în ultimii ani și e aproape gata, studiul de fezabilitate o să intre în licitație anul viitor. Dacă reușim să prindem finanțare pe canalizare pentru Filitelnic și Agrișteu, în anul viitor o să avem acoperită toată comuna cu rețeaua de apă și canalizare”, a mai spus invitatul emisiunii ”Zi tot, cu Alex Toth!”.

Arina TOTH