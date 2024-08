O tânără care a explorat America. INTERVIU cu Andrada Romonți despre călătorii, carieră și provocări internaționale

În acest interviu, o descoperim pe Andrada Romonţi, o tânără din Târgu Mureș care la doar 22 de ani a avut deja ocazia să exploreze Statele Unite și să lucreze într-un resort de lux în cadrul unui internship. Absolventă a American Hotel Academy din Brașov, Andrada ne povestește despre cum a reușit să se adapteze într-un mediu internațional, despre provocările pe care le-a întâmpinat și despre experiențele memorabile pe care le-a trăit în timpul liber, vizitând locuri iconice din SUA. Vă invit să descoperim cum visele ei din copilărie s-au transformat într-o realitate plină de provocări, dar și de satisfacții profesionale și personale.

Rep.: Te rog să te prezinți în câteva cuvinte.

Andrada Romonți: Numele meu este Andrada Romonţi, am 22 de ani şi sunt din Târgu Mureş. Am absolvit recent American Hotel Academy, universitatea din Brașov ce studiază Hospitality Management şi tocmai ce am terminat internshipul meu de un an în America. Sunt o persoană ambițioasă, muncitoare şi cu vise mari pe care abia aștept să le împlinesc.

Rep.: Cu ce îți ocupi o mare parte a timpului liber, ce îți place să faci?

A.R.: În mare parte a timpului, încerc să îmi echilibrez activitățile între citit, artă, gătit, mers la sală, plimbări sau seri cu prietenii. Având în vedere că viată mea se mută constant dintr-un loc în altul, depinde foarte mult şi de împrejurimi şi de oportunitățile care mi se oferă în fiecare locație. Cu toate acestea, una dintre pasiunile și hobby-urile mele principale rămâne cititul pe care îl prioritizez întotdeauna, indiferent de circumstanțe. Cititul reprezintă pentru mine o sursă inepuizabilă de cunoaștere și relaxare. Fie că aleg să mă pierd în universul fascinant al ficțiunii, să mă informez prin intermediul literaturii non-ficționale sau să îmi îmbunătățesc abilitățile personale prin cărți de dezvoltare personală, consider că este esențial să dedicăm timp acestui obicei, în special ținând cont de toate beneficiile pe care ni le aduce şi de valoarea inestimabilă pe care o are în dezvoltarea personală şi profesională.

„Cea mai dificilă provocare a fost despărțirea de casă”

Rep.: Povestește-ne puțin despre cum ai reușit să ajungi să lucrezi în America? A fost dificil să obții un job?

A.R.: În America am venit datorită facultății pe care am absolvit-o, American Hotel Academy, pentru un internship post-absolvire. Ei m-au pus în contact cu ITN, International Trainee Network, organizație de schimb cultural care colaborează cu Odyssey International Services și se ocupă de internshipuri în industria hotelieră de lux. În legătură cu dificultatea, am avut un mare privilegiu să am cele două companii ca agenție şi sponsor deoarece, fiind atât de cunoscute şi importante în industrie, procesul a avut loc mult mai ușor. Partea care mi-a provocat cea mai mare anxietate în tot procesul a fost interviul pentru obținerea vizei. Cu toate acestea, paradoxal, s-a dovedit a fi una dintre cele mai ușoare etape ale întregului demers. În schimb, contrar personalității mele independente, cea mai dificilă provocare a fost despărțirea de casă, conștientizarea faptului că nu îmi voi mai vedea familia și prietenii timp de un an. Această distanțare emoțională și fizică a fost un test de adaptabilitate și reziliență, care m-a forțat să mă confrunt cu propriile temeri și să îmi dezvolt noi mecanisme de gestionare a dorului și a singurătății. Deși, a fost o experiență dificilă, aceasta m-a ajutat să cresc și să apreciez și mai mult legăturile profunde pe care le am cu cei dragi.

Rep.: Cum ai gestionat relațiile cu colegii, ai simțit diferențe culturale sau de mentalitate în modul de colaborare?

A.R.: Şocul cultural l-am simțit din clipa în care am pus piciorul în America. Ajunsesem în aeroportul din New York şi la prima coadă la care am așteptat pentru intrarea în ţară erau cel puțin 15 naționalități diferite. Totul a fost foarte dificil de procesat şi abordat la început. De la modul în care vorbesc, glumesc şi se comportă, până la etica muncii şi tratarea diferitelor situații la locul de muncă. Cred că modul în care gestionăm relațiile cu colegii diferă de la o persoana la alta şi dacă esti o persoană ușor adaptabilă cum sunt eu, înveți în scurt timp cum să faci asta într-un mod benefic. Ceea ce m-a impresionat şi mi-a plăcut mereu la ei este că sunt extrem de primitori şi fiind obișnuiți cu imigranții şi cu diferite culturi, nu am simțit niciodată că sunt în minoritate din cauza naționalității mele.

Rep.: Cum crezi că te-a marcat și schimbat această experiență?

A.R.: Anul petrecut în America a avut un impact profund asupra mea, atât pe plan profesional, cât și personal. Din punct de vedere profesional, am avut oportunitatea să mă dezvolt într-un mod remarcabil, influențată de standardele ridicate după care se desfășura activitatea și de atenția meticuloasă cu care era oferit fiecare serviciu. Aceste experiențe m-au ajutat să îmi perfecționez abilitățile și să înțeleg importanța detaliilor în atingerea excelenței. Totodată, conexiunile pe care le-am creat cu colegii și clienții au fost esențiale în consolidarea rețelei mele profesionale, oferindu-mi ocazia să învăț din experiențele altora și să mă inspir din diverse perspective. Pe plan personal, am reușit să îmi consolidez stima de sine, descoperindu-mi adevăratul potențial și învățând să îmi canalizez energia spre aspectele pozitive ale vieții. Fiecare provocare și experiență trăită a contribuit la formarea caracterului meu de astăzi, oferindu-mi o înțelegere mai profundă a valorilor care contează cu adevărat pentru mine. În acest an am realizat că prefer să prioritizez conexiunile interpersonale şi că în ciuda faptului că sunt o persoană orientată spre o carieră cât mai bună, familia şi prietenii vor fi mereu pe primul loc.

Rep.: Există ceva ce ai învățat în acest an si care crezi ca nu ai fi putut învăța în altă parte?

A.R.: Pe lângă dobândirea abilităților de a oferi servicii excepționale în industria hotelieră, cred că unul dintre cele mai valoroase aspecte pe care le-am învățat aici și pe care nu l-aș fi putut învăța în altă parte, este acceptarea diversității. Fiind o țară vastă cu numeroase posibilități și o libertate de exprimare remarcabilă, oamenii aici își pot trăi viața conform propriilor dorințe și convingeri fără teama de a fi judecați. Fie că este vorba de orientarea sexuală sau de modul în care aleg să se exprime, există întotdeauna înțelegere și acceptare din partea celorlalți. Aceasta este o calitate extrem de importantă care din păcate lipsește adesea în rândul românilor. Provenind dintr-o țară sau cel puțin dintr-o parte a acesteia destul de tradiționalistă, nu eram obișnuită să fiu expusă unei asemenea diversități. Totuși, mă bucur nespus că am avut această oportunitate, deoarece consider că este un pas esențial în dezvoltarea personală, contribuind la reducerea prejudecăților și a discriminării.

Rep.: Care este diferența dintre un regim hotelier din județul nostru și unul din America?

A.R.: Diferențele dintre cele două industrii hoteliere sunt semnificative. Având în vedere că Mureș nu se numără printre cele mai turistice zone din România, consider că nu se acordă suficientă importanță dezvoltării acestui sector. Una dintre cele mai mari diferențe pe care le-am observat lucrând în America este nivelul de profesionalism și amabilitatea angajaților. În industria hotelieră din România, dezvoltarea personală nu este încurajată, iar nevoile individuale ale angajaților nu sunt întotdeauna prioritizate. Mulți oameni lucrează în acest domeniu din necesitatea de a câștiga un venit stabil, nu din pasiune sau dorință de dezvoltare personală și profesională, așa cum am observat în America. Cu toate acestea, județul Mureș are un potențial turistic considerabil, cu multe atracții naturale și culturale deosebite. Cu o atenție sporită și eforturi în direcția restaurării și promovării acestor zone, Mureșul ar putea deveni o destinație turistică de top, stimulând astfel dezvoltarea industriei hoteliere locale.

A consemnat Alisia BALOGH