Centralizarea IT în instanțe, o amenințare la adresa separației puterilor în stat, spun magistrații

Asociația Magistraților din România (AMR), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) și Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și-au exprimat susținerea față de decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), susținere concretizată prin Hotărârea Secției pentru Judecători nr. 1519 din 5 septembrie 2024, prin care sunt evidenţiate riscurile de afectare a independenței justiției şi de încălcare a principiului separației puterilor în stat, create în urma deciziei de centralizare a întregii infrastructuri IT din instanțe la nivelul Ministerului Justiției, în calitate de administrator central al acestei rețele.

Riscuri asupra independenței justiției

Asociațiile de magistrați consideră că decizia Ministerului Justiției de a centraliza întreaga infrastructură IT a instanțelor sub umbrela sa poate compromite serios principiile esențiale ale funcționării sistemului judiciar. Centralizarea prevede înrolarea tuturor calculatoarelor din instanțele de judecată, inclusiv serverele care găzduiesc sistemele ECRIS și Dosarul Electronic Național, sub domeniul just.ro, administrat de Ministerul Justiției.

„Ne exprimăm îngrijorarea că, din punct de vedere tehnic, sistemul astfel creat va permite accesarea oricăror informații din orice dosar, precum și accesarea oricărui calculator profesional al oricărui judecător sau grefier”, au declarat reprezentanții AMR, UNJR și AJADO. Acest control direct al Ministerului asupra datelor gestionate de instanțe reprezintă, în opinia lor, un risc major de încălcare a confidențialității procedurilor judiciare și a secretului deliberării.

Separarea puterilor în stat, amenințată?

Magistrații subliniază că interferența Ministerului Justiției în activitatea puterii judecătorești, prin intermediul specialiștilor IT care, deși angajați ai instanțelor, rămân subordonați ministerului, constituie o încălcare a principiului separării puterilor în stat. Acest principiu este garantat de articolul 1 din Constituția României, iar situația actuală ridică semne de întrebare cu privire la respectarea lui.

„Toate aceste aspecte sunt de natură a afecta principiul independenței justiției și încrederea publicului în sistemul de justiție – punând sub semnul întrebării reperele activității instanțelor într-un stat democratic”, avertizează organizațiile de magistrați.

Soluția parchetelor, un exemplu pozitiv?

În cadrul dezbaterii, asociațiile magistraților au subliniat că, în cazul parchetelor, a fost găsită o soluție care evită centralizarea sub controlul Ministerului Justiției. În acest caz, infrastructura IT va fi administrată la nivelul Parchetului General, Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Aceasta este văzută ca o soluție mai adecvată pentru protejarea independenței acestor instituții.

Avizele internaționale subliniază importanța independenței tehnologice

Reprezentanții AMR, UNJR și AJADO au făcut trimitere la Avizele Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE), care recomandă un rol activ al consiliilor judiciare în domeniul IT pentru a proteja independența sistemului judiciar. Avizul nr. 24/2021 subliniază „importanța tot mai mare a tehnologiei informației pentru viitorul sistemului judiciar” și recomandă o supraveghere independentă a tehnologiei utilizate.

De asemenea, Avizul nr. 26/2023 atrage atenția că „măsurile eficiente de securitate și protecție a datelor necesită o supraveghere eficientă și independentă”, avertizând asupra riscului de compromitere a independenței judiciare în cazul în care supravegherea ar fi efectuată de un organism executiv, precum Ministerul Justiției.

Solicitări ferme

AMR, UNJR și AJADO solicită ferm autorităților statului să ia măsurile necesare pentru transferul gestionării infrastructurii IT de la Ministerul Justiției către puterea judecătorească. „Astfel de inițiative nu pot fi justificate nici prin invocarea unor angajamente asumate unilateral de puterea executivă în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență”, au subliniat organizațiile.

Magistrații consideră că respectarea principiilor democratice ale independenței justiției și separației puterilor trebuie să fie o prioritate și cer ca puterea judecătorească să aibă control deplin asupra sistemelor informatice utilizate de instanțe.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: pixabay.com