TVA redus la hrana pentru albine

Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri, 11 septembrie, un proiect de lege ce are ca obiect de reglementare modificarea articolului 291, alineatul 2, litera e, punctul 3, din Legea nr. 227/2015, cu privire la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% asupra bazei de impozitare în cazul hranei pentru albine, începând cu 1 ianuarie 2025.

”România este unul dintre producătorii importanţi de miere, situându-ne pe locul patru în Europa. România are peste 2,3 milioane de familii de albine, fiind a doua ţară europeană, după Spania. Avem o producție de aproape 30.000 de tone/ an. De la un consum de 0,5 kilograme de miere pe cap de locuitor în 2007, s-a ajuns la 1,2 kilograme/ locuitor/ an, în 2023”, a scris, în aceeași zi, pe pagina sa de Facebook, deputatul Dumitrița Gliga, președintele PSD Mureș.

Potrivit deputatului Dumitrița Gliga, în județul Mures ”există 80.000 de familii de albine, îngrijite de 1.077 de apicultori profesionişti şi amatori, înscriși în ANZ”, iar în anul 2024, pentru revigorarea sectorului apicol, ”Guvernul României, prin MADR, a adoptat o nouă schemă de ajutor de stat cu caracter temporar pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol.”

Legea va fi transmisă pentru promulgare.

(Redacția)