Municipiul Târgu Mureș în cursa pentru orașe sustenabile

Orașele din România cu peste 50.000 de locuitori care au depus candidaturi în perioada iunie – septembrie 2024 pentru Apelul destinat celor 10 orașe neutre din punct de vedere climatic, în cadrul proiectului M100, au intrat oficial în cursa pentru a beneficia de sprijin în transformarea lor în orașe mai sustenabile și mai puțin poluante. Din cele 16 orașe participante, 10 vor fi selectate de un juriu internațional și anunțate pe 29 octombrie.

Printre orașele înscrise se numără Târgu Mureș, Alba Iulia, Bistrița, Bârlad, Brașov, București, Buzău, Călărași, Constanța, Galați, Iași, Oradea, Reșița, Sfântu Gheorghe, Timișoara și Târgoviște, reprezentând astfel șapte dintre regiunile de dezvoltare ale României (Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia și București-Ilfov).

Dintre acestea, 15 sunt reședințe de județ, iar nouă au populații de peste 100.000 de locuitori. De asemenea, lista include și șapte orașe mai mici, dar ambițioase, cu un număr de locuitori cuprins între 50.000 și 100.000.

Prin intermediul platformei naționale M100 care coordonează eforturile României pentru a atinge ținte de neutralitate climatică, o misiune oglindă a Misiunii UE „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în anul 2030” și cu sprijinul partenerilor din Norvegia și Islanda, cele 10 orașe din România selectate vor beneficia de informații, activități de dezvoltare a capacității (workshop-uri, webinarii, sesiuni de asistență tehnică individuală) și documentație (ghiduri și modele de documente programatice) pentru elaborarea planurilor de acțiune pentru neutralitate climatică, a planurilor de investiții și a altor documente relevante.

„Participarea la acest program le va oferi oportunitatea de a genera schimbări pozitive și pe termen lung, de a-și îmbunătăți impactul asupra mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2035 și de a-și construi comunități durabile și implicate.

Imediat după încheierea Apelului (15 septembrie 2024) aplicațiile depuse de orașe au intrat în procesul de evaluare și selecție. Fiecare propunere transmisă de orașele candidate va parcurge trei etape: verificarea eligibilității, evaluarea tehnică și calitativă și selecția strategică – etapă ce se va concentra pe maximizarea impactului, promovarea diversității, stimularea incluziunii și încurajarea parteneriatelor”, se regăsește în textul comunicatului.

Procesul respectă etapele parcurse la nivel european pentru desemnarea celor 112 orașe selectate în Misiunea Europeană și este coordonat de un juriu internațional format din profesioniști renumiți din diverse domenii relevante, cum ar fi urbanismul, neutralitatea climatică sau dezvoltarea durabilă.

Cele 10 orașe selectate vor fi anunțate oficial în cadrul evenimentului Climate Neutrality Forum M100 care va avea loc pe 29 și 30 octombrie 2024, în București, la Mina Museum.

Potrivit comunicatului transmis, din juriu fac parte următorii: Chrysses Nicolaides, Strategic Consultant, Member Mission Board of European Commission for Climate Neutral and Smart Cities, Johanna Leissner, Scientific Representative Fraunhofer-Gesellschaft, Coordonator EIT Culture & Creativity, Julio Lumbreras, Tenured Associate Professor at Universidad Politécnica de Madrid, Maria Vassilakou, Urbanist, Urban Advisor & Consultant – Vienna Solutions, Olga Kordas, Director Viable Cities & Associate Professor @KTH, Oliver Weigel, Head of the Urban Policy Division in the Federal Ministry of Housing, Urban evelopment and Building, Germany, Teofil Gherca, Director URBACT Programme, Thomas Osdoba, Managing Director NetZeroCities, Xavier Tiana Casablancas și Coordinator of the General Manager Bureau at Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

(D.C.)