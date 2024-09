CSM Târgu Mureș, colaborare benefică cu CS Mureșul

Sediul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Târgu Mureș a găzduit miercuri, 18 septembrie o conferință de presă, în cadrul căreia s-a discutat despre noul proiect comul al cluburilor CSM Târgu Mureș și CS Mureșul.

Această colaborare are menirea de a ajuta echipa de polo masculin să participe în divizia secundă, având ca obiectiv calificarea în Superliga Naţională, la finalul sezonului.

La conferinţa de presă au participat directorii celor două cluburi, CSM Târgu Mureş şi CS Mureşul Târgu Mureş, respectiv Barnabás Szászgáspár şi Cosmin Pop, alături de ei fiind prezenți și antrenorul echipei de polo, Cristian Iordache, şi doi jucători de polo.

„A venit timpul să discutăm despre polo, un proiect pe care noi îl avem în secție de mai mulți ani. Am urmărit toată evoluția echipelor și sportivilor care au evoluat în ultimii ani. Noi am avut în cadrul clubului nostru o echipă de polo feminin, unde am evoluat mai mulți ani în primul eșalon, dar din păcate acolo am intrat de doi ani în reconstrucție. Senioarele, din mai multe motive, au părăsit orșul și echipa și astfel, trebuia să intrăm într-o reconstrucție. Analizând în această vară evoluția și perspectivele secției de polo împreună cu comitetul director, am decis să prioritizăm poloul masculin, unde un nucleu târgumureșean a crescut frumos și a ajuns în punctul de a fi promovat”, a declarat directorul CSM Târgu Mureș, Barnabás Szászgáspár.

O echipă de Superligă

Obiectivul principal este de a avea la Târgu Mureș o echipă de Superligă. Sportul de apă, după aspusele directorului Barnabás Szászgáspár, trebuie susținut și promovat, totodată, existând și o infrastructură bună și frumoasă în municipiu care îi poate ajuta.

„Fiind și ei în sportul de performanță târgumureșean, am vorbit cu domnul director de la CS Mureșul să facem un protocol de colaborare, pe cât mai mulți ani sper eu. Ne dorim ca la anul să avem echipă de Superligă și să facem performanță. Clubul Sportiv Municipal colaborează și urmărește performanța. Vrem să dăm continuitate tuturor sportivilor care cresc în Târgu Mureș, să nu-i lăsăm să plece, să îi ținem acasă. Sperăm ca acest proiect să fie de bun augur”, a mai adăugat acesta.

Clubul Sportiv Mureșul a făcut mereu eforturi pentru a revigora sportul mureșean și românesc, printre acestea numărându-se inclusiv devoltarea infrastructurii sportive din județul Mureș. CS Mureșul a promovat una dintre cele mai importante investiții pentru Târgu Mureș, mai exact Bazinul Olimpic.

„Noi suntem un oraș nocorocos. Am reușit să aducem această investiție la bun sfârșit. Bazinul este funcțional. Poloul este un sport cu tradiție în Târgu Mureș și de aceea, noi, cei de la CS Mureșul, pe lângă acest parteneriat cu CSM, mai avem și o echipă de U16 de băieți și una de fete U18. Dorim ca acești sportivi să meargă într-un eșalon valoric cât mai sus. Aceasta este și ideea de parteneriat cu CSM, care în principal are și mai multe resurse materiale și împreună putem duce niște echipe în liga cea mai importantă de la polo. Suntem interesați să ducem acest parteneriat mai departe cât mai mult timp și la cât mai multe secții comune”, a declarat Cosmin Pop, directorul CS Mureșul.

O colaborare benefică

Antrenorul Cristian Iordache a precizat că o colaborare între două entități sportive care pun totul la comun, nu poate să fie decât un pas înainte și un lucru foarte bun în primul rând pentru sportivi. Acesta a mai spus că proiectul a început acum doi ani cu o generație care unea practic 2-3 generații, și care, între timp, terminând junioratul, nu au avut unde să continue. Unii dintre ei au mers chiar la Cluj unde au jucat în Superligă, chiar în primii șapte.

„Am venit din spate după primul an în care băieții au luat locul șapte, punând împreună cele două generații pe care le-am avut, am reușit să câștigăm Liga B. Cu ei mergem înainte, avem acum un lot omogen. Intrăm în campionatul Diviziei secunde cu condiții mult mai bune. Eu zic că discuțiile de Superligă vor veni natural la momentul oportun. Din punctul meu de vedere, aș spune că este bine ca în momentul de față să ne uităm la noi, să vedem ce mai avem de făcut pentru a deveni o echipă stabilă”, a declarat Cristian Iordache.

Acesta a mai spus că băieții care sunt de exemplu la Cluj, se vor întoarce și ei acasă și va fi un lot bun, însă, în momentul de față au nevoie de stabilitate, siguranță și sprijin. Aceștia pun totodată un accent deosebit pe pregătirea juniorilor.

Colaborarea se va numi Clubul Sportiv Municipal Mureșul Târgu Mureș, iar sportivii de la toate structurile sportive de polo din oraș și vor fi legitimați la Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș. Sportivii sunt aleși de la toate structurile sportive de polo din oraș.

„Sportivii vin de la CSM, de la H2O, Partizan și de la Aqua Sport Mureșul. Au fost o generație foarte bună. Cei care au evoluat anul trcut la Aqua Sport au câștigat o medalie după atâția ani. Pe băieții pe care tot eu i-am antrenat, de la Partizan, am reușit să îi aduc printre primii patru, alături de Steaua, Dinamo și Oradea”, a adugat Cristian Iordache.

Diana CĂRBUREAN