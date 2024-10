Dr. Levente Borka-Vitális. Fauna Africii, o minune la capătul lumii

Ar alege oricând să meargă în Africa pentru frumusețile sale naturale, pentru junglă, pentru savană, pentru fauna sa. În Africa, nu în marile orașe europene.

Ar alege oricând acest tarâm ce impresionează și cele mai pretențioase priviri, pentru că aici se poate bucura din plin de miracolul naturii așa cum nu poți găsi în altă parte a lumii.

Asta ar alege dr. Levente Borka-Vitális, medic veterinar, invitat la emisiunea Arta Conversației joi, 3 octombrie, de la ora 11.00, în studioul Live Zi de zi. Medicii veterinari trebuie să navigheze în fiecare zi într-un peisaj complex de obstacole emoționale și practice neprevăzute. De la greutatea de a lua decizii de viață sau de moarte, la echilibrarea nevoilor unei afaceri, în timp ce sprijină proprietarii de animale neliniștiți și emoționați – cerințele profesiei sunt vaste.

În luna august a participat la un curs de capturare și tranchilizare a animalelor sălbatice în Zimbabwe organizat de USAMV Cluj Napoca și și instituția similară din Harare, Zimbabwe. S-a bucurat de participarea prof. univ. USAMV Cluj Napoca Andrei Mihalca, președinte al ECZM (Colegiul European de Medicină Zoologică).

”Profesorul Mihalca, de fapt, a fost sufletul acestui curs, a depus o muncă extraordinară, fără el nu știu dacă ar fi fost la fel de complet acest curs. Am avut o parte practică și o parte teoretică, partea teoretică era ținută la Universitatea Harare, iar partea practică în câteva parcuri unde am anesteziat diferite specii de animale, am alut probe biologice, am făcut anumite teste, un proces mai complex ” a explicat dr. Barka.

Una din probele practice la care a participat medicul a fost tăierea cornului de rinocer, o măsură de protecție, o descurajare a braconajului. Pe piața neagră, prețul coarnelor în funcție de greutate rivalizează cu cel al aurului sau al cocainei. Acest trafic alimentează o piaţă clandestină a medicinei tradiţionale asiatice, unde prafului din corn de rinocer i se atribuie nişte proprietăţi terapeutice nedovedite ştiinţific. Alături de rinoceri, în Africa, tot mai multi elefanți cad secerați în fiecare an de armele braconierilor, pentru prețioșii lor colți de fildeș.

Crocodilii de Nil sunt în multe zone, pe cale de dispariție, fiind braconați pentru industria modei. Fermele de crocodili, create tot ca sursă de materie primă pentru producătorii de accesorii, din păcate, sunt o șansă pentru repopularea acestei specii. Creşterea crocodililor în sistem agricol a fost dezvoltată în anii 1950 şi 1960, în primul rând ca mecanism de producere a pieilor de crocodil, iar mai târziu ca mecanism de repopulare şi completare a populaţiilor sălbatice.

”Rinocerul are un status special în Zimbabwe. Este monitorizat de o instituție care aparție de minister, iar numărul lor este cunoscut exact de doar doi oameni, este o informație ținută secret, așa cum este și cea a urmării rinocerilor pe radar. După curs, am fost într-un parc privat unde fiecare rinocer era păzit de un ranger cu pregătire militară, înarmat 24 ore/24. Este, probabil, cea mai periculoasă meserie din țară, pentru că braconicerul împușcă prima dată rangerul, apoi rinocerul și taie cornul ”, a povestit medicul.

Uciderea acestor mamifere din Africa pentru colții și coarnele lor a devenit o problemă internațională. Cu toate acestea, departe de conferințele și semnalele de alarmă trase în lumea civilizată, genocidul mut și trist din continentul negru continuă. Pentru că piață de desfacere există. Există, însă, și proiecte.

”În ceea ce privește rinocerul, în grădini zoologice din Europa, în Budapesta, de exemplu, s-a făcut o premieră mondială, o inseminare artificală la un rinocer alb cu spermă provenită de la un rinocer sălbatic din Africa de Sud. Aceste proiecte sunt menite să salveze specia sau subspecia respectivă ”.

Acum câțiva ani, dr. Barka a fost în Africa de Sud într-un proiect de cercetare organizat de Universitatea din Cape Town împreună cu un ONG local și o parte canadiană. Proiectul urmărea capturarea animalelor sălbatice, medicul veterinar le anestezia și urmărea comportamentul lor pentru a cunoaște mai bine biologia și etiologia acestor specii, în vederea evitării conflictelor carnivore-fermieri.

Cele mai mărețe realizări își au originea în visurile fiecăruia dintre noi. În copilărie, Levi citea foarte mult jurnale de vânătoare, citea fascinat de felul în care erau descrise peisajele, cultura și speciile de animale din Africa, citea dincolo de cuvinte, se regăsea și visa cu ochii deschiși. Și-a dorit ca într-o zi să ajungă. Și a ajuns de două ori. Aici e locul unde se întâlnesc cele mai variate, numeroase și unice animale din lume, fauna savanelor africane este cea mai bogată de pe pământ.

Visurile nu sunt despre ce e corect, nici despre ce e ușor, nici despre ce e eficient, nici despre ce face toată lumea. Visurile sunt despre tine, despre ce îți dorești tu, despre ce te poate face pe tine să te simți împlinit, fericit, mulțumit. Dr. Levi Barka nu a visat, neapărat, că va mânca și o farfurie grozavă de Sadza cu viermi Mopani în Zimbabwe, dar a făcut-o și pe asta. Prima și ultima oară, a spus glumind. Sau nu.