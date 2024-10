FOTOREPORTAJ: Ovidiu Butuc, prefectul medic-teolog ”cu inima și sufletul pentru dezvoltarea județului Mureș”

Doctorul Ovidiu Butuc a depus joi, 3 octombrie, jurământul pentru funcția de prefect al județului Mureș. Astfel, secretarul general al Partidului Național Liberal Mureș îi succede în funcția de prefect lui Ciprian Dobre, președintele PNL Mureș, care a renunțat deoarece va candida la alegerile parlamentare din acest an. Hotărârile privind eliberarea la cerere din funcția de prefect a lui Ciprian Dobre și numirea în funcția de prefect a lui Ovidiu Butuc au fost adoptate miercuri, 2 octombrie, într-o ședință a Guvernului României, și publicate în aceeași zi, în Monitorul Oficial al României.

Aproximativ 40 de persoane au participat la ceremonia organizată în Sala Mică a Palatului Administrativ din Târgu Mureș. Alături de actualul prefect, dr. Ovidiu Butuc, au participat foștii prefecți liberali Mara Togănel și Ciprian Dobre, subprefecții Alexandru Cîmpeanu și Nagy Zsigmond, Kovács Mihály Levente – vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș, Alexandru György – viceprimar al municipiului Târgu Mureș, directori ai unor instituții publice responsabile cu menținerea ordinii publice, precum și reprezentanți ai mass media.

Misiune ”pentru respectarea legalității”

Imediat după depunerea jurământului, cu mâna pe Biblie, noul prefect al județului Mureș s-a adresat celor prezenți.

”Vă spun sincer că atât de multe emoții n-am avut nici măcar când am dat admiterea la facultate și, credeți-mă, am dat o admitere grea (la Medicină – n.a.). Este un moment important din viața mea și mi-aș dori să-l tratez ca atare și să-l responsabilizez în măsura în care competențele mele mi-o vor permite”, și-a început discursul dr. Ovidiu Butuc.

”Am depus astăzi jurământul în calitatea de prefect cu gândul, cu inima și cu sufletul pentru dezvoltarea județului Mureș. Aș vrea să vă asigur pe dumneavoastră, aș vrea să-i asigur pe toți mureșenii că voi rămâne același om competent și responsabil pentru respectarea legalității în județul Mureș. În colaborare cu dumneavoastră, cei de față, cu toate instituțiile din județul Mureș, cu echipa prefectului, vreau să depunem toate eforturile pentru ca cetățenii județului Mureș să fie asigurați că nu vom precupeți niciun efort pentru stabilitate și mai ales pentru grija față de ei”, a adăugat proaspătul prefect al mureșenilor.

Foști prefecți liberali, mentori

În finalul alocuțiunii sale, noul prefect al județului Mureș i-a mulțumit fostului prefect Ciprian Dobre ”pentru toată munca pe care a depus-o ca prefect, ca deschizător de drumuri în județul Mureș”, pe care l-a considerat un mentor ”în ceea ce privește cultura administrativă.”

Rămânând la capitolul mulțumiri, dr. Ovidiu Butuc a amintit numele unui alt fost prefect liberal, Mara Togănel: ”Suntem aici în fața dumneavoastră trei prefecți. Am învățat foarte mult de la dânsa și ceea ce a făcut dânsa în funcția de prefect mi-a întărit convingerea că acest județ a fost foarte bine reprezentat în ceea ce privește competența la nivelul Instituției Prefectului.”

Mesaj de mulțumire

Un scurt mesaj a avut și ex-prefectul Ciprian Dobre, care a transmis reprezentanților instituțiilor prezente la ceremonie mulțumiri pentru ”transparența cu care au lucrat cu Instituția Prefectului” și a apreciat colaborarea avută ca fiind ”onorantă”.

”Vă mulțumesc pentru profesionalismul cu care ați lucrat”, a sintetizat președintele PNL Mureș.

”Sper ca noul prefect al județului Mureș, doctorul Ovidiu Butuc, să fie același partener al dumneavoastră și categoric să aibă o colaborare cu dumneavoastră și mai bună decât am avut eu ca prefect. Le mulțumesc în mod special celor doi subprefecți, domnului Nagy, domnului Cîmpeanu, și vă asigur că am făcut tot ceea ce am putut eu pentru a asigura echilibrul și în egală măsură legalitatatea în județul Mureș”, a adăugat Ciprian Dobre.

Medic și teolog

Potrivit informațiilor din CV, Ovidiu Butuc are vârsta de 56 de ani, a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș (1996) și este de profesie medic. Totodată, actualul prefect al județului Mureș este licențiat în Teologie la Facultatea de Teologie Pastorală ”Andrei Șaguna” din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu (2022) și în prezent urmează cursurile unui masterat în Teologie Ortodoxă la aceeași instituție de învățământ superior sibiană.

Anterior numirii în funcția de prefect al județului Mureș, dr. Ovidiu Butuc și-a desfășurat activitatea ca medic în specialitatea Hematologie la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș.

Al 20-lea prefect de după 1989

Dr. Ovidiu Butuc este al 20-lea prefect al județului Mureș din istoria administrativă a județului Mureș de după decembrie 1989.

Lista prefecților mureșeni de după momentul Revoluției Române este alcătuită din: Vasile Urdea (1990-1992), Ileana Filipescu (1992), Ioan Racolța (1992-1995), Gavril Țîru (1995-1996), Ovidiu Natea (1996), Dorin Florea (1996-2000), Carmen Vamanu (2000-2001), Ioan Togănel (2001-1003), Ovidiu Natea (2003-2004), Ciprian Dobre (2005-2008, 2023-2024), Felicia Pop (2008-2009), Emil-Marius Pașcan (2009-2012), Valentin Bretfelean (2012), Alexandru Petru Frătean (2012), Corneliu Grosu (2012-2014), Vasile Liviu Oprea (2014), Lucian Goga (2014-2018), Mircea Dușa (2018-2020) și Mara Togănel (2020-2023).

Text și foto: Alex TOTH