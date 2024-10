Servicii sociale noi pentru protecția copiilor din județul Mureș

Noi servicii sociale destinate protecției copiilor au fost înființate sau urmează să fie înființate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș, acestea făcând parte din măsurile de reorganizare și restructurare a instituției.

Serviciu rezidențial pentru copii cu tulburări de comportament

În cadrul ședinței de Consiliu Județean Mureș din data de 28 iunie 2024, s-a aprobat înființarea unui centru rezidențial pentru copiii cu tulburări de comportament, respectiv Casa de tip familial Adelina, în cadrul complexului de case de tip familial Câmpenița, cu o capacitate de șase locuri.

”Este un serviciu rezidențial destinat copiilor cu tulburări de comportament, pe care l-am înființat și încercăm să-l și punem în funcțiune. Este o nevoie foarte mare pentru că sunt mulți copii cu tulburări care ajung în sistemul de protecție, dar nu au nici o dizabilitate. Sunt doar tulburări de comportament care necesită altă supraveghere și alte servicii decât ceilalți copii. Acești copii provin din familii unde familia nu mai face față sau este nevoie de stabilirea unei măsuri de plasament sau protecție pentru că familia nu există”, a explicat Miklea Hajnal (foto), director general al DGASPC Mureș.

Centru de zi pentru copii ce săvârșesc fapte penale

Un serviciu nou ce va fi înființat este Centrul de zi pentru orientarea, supravegherea și sprijinirea reintegrării sociale a copilului care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal, cu sediul pe strada Trebely nr. 7 din Târgu Mureș, în subordinea Servicului Management de Caz al Copilului, cu o capacitate de 20 de copii pe zi.

”La serviciile pentru copii am propus niste reorganizari. Am desființat sau am închis niște servicii sociale pentru copii, nu ca o constrângere a prevederilor legale, ci mai mult în ceea ce privește nevoia cu care ne confruntăm, nevoia din societate. Din ce în ce mai mare nevoie există pentru centrele de zi pentru copiii cu tulburări psihice și ca Direcție avem obligația de a le oferi consiliere psihologică. Angajații și colegii noștri participă la diferite audieri ale minorilor în cazul cercetării penale, fie că este vorba de victimă, fie că este vorba de agresor minor. Vedem că aceste audieri sunt din ce în ce mai multe, sunt din ce în ce mai multe infracțiuni săvârșite la care sunt chemați colegii noștri, sau sunt victime minori iar aceștia împreună cu familia lor au nevoie de consiliere. Și astfel am încetat să mai oferim servicii rezidențiale la unele din aceste servicii rezidentiale și ne-am regândit strategia să oferim servicii în cazul centrelor de zi”, a adăugat directorul general al DGASPC Mureș.

Altă modificare a vizat creșterea capacității Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și copii, cu sediul pe strada Trebely nr. 7, de la 10 la 20 de copii pe zi.

Arina TOTH