Tamás Móréh pe podium în ciuda condițiilor meteo dificile

Móréh Tamás, arcașul de la CSM Târgu Mureș a reușit o performanță remarcabilă la competiția de tir cu arcul desfășurată în condiții meteorologice nefavorabile, obținând două clasări pe podium. Sportivul român a demonstrat că determinarea și spiritul competitiv pot depăși obstacolele, indiferent de dificultatea acestora. Vremea, care s-a înrăutățit progresiv pe durata concursului, a reprezentat o provocare semnificativă, însă pentru Tamás aceasta a fost o oportunitate suplimentară de antrenament și adaptare.

În cadrul competiției individuale, Tamás s-a clasat pe locul cinci în calificări, iar în faza eliminatorie a reușit să ajungă între primii patru. „Chiar dacă nu am fost mulți, dar am avut adversari foarte puternici. Cu cât am înaintat în concurs, cu atât am tras din ce în ce mai bine”, a declarat sportivul pentru CSM târgu Mureș.

Parcursul său a continuat cu o semifinală intensă, în care a fost învins de sportivul ce avea să câștige întreaga competiție. Totuși, Tamás a revenit în forță și a reușit să își adjudece medalia de bronz, învingându-și coechipierul de la națională într-un duel strâns pentru locul trei.

Performanța lui Móréh Tamás a fost completată de o clasare pe locul trei în proba de echipe, unde a făcut echipă cu Mario Tîmpu și Condurache Nectarios. „În general, chiar mi-a plăcut competiția, am reușit să mă antrenez bine în acest ultim concurs în aer liber din acest sezon și chiar am reușit un rezultat bunicel!”, a adăugat el la final.

(D.C.)