Noul City Manager, Gombos Csaba, promite o comunicare mai bună

Gombos Csaba, noul City Manager al Municipiului Târgu Mureș, a fost prezentat în cadrul unei conferințe de presă, organizată marți, 5 noiembrie. Potrivit primarului Soós Zoltán contractul noului administrator public al orașului este valabil pe durata noului mandat al edilului. Gombos Csaba a subliniat necesitatea unei comunicări mai bune și a spus că își dorește să organizeze mai des conferințe de presă, lunar sau bilunar.

Fost director al Romcab

Înainte de a-l prezenta pe Gombos Csaba, primarul i-a mulțumit pentru activitatea avută lui Kacso Sándor, fostul administrator public al orașului, din 2022. „Sunt convins că în scurt timp cunoștințele domniei sale se vor revedea în bunul mers al lucrurilor în instituția noastră”, a spus Soós Zoltán despre noul City Manager. „Are o experiență vastă, dacă ne uităm la CV-ul dânsului, ca director general Romcab între 2010-2023. Cu abilități solide de organizare, planificare, control. Economist specializat în management general, marketing, analiză financiară, investiții și prognoze macroeconomice. Născut în Târgu Mureș, are o cunoaștere profundă a contextului local. Și are experiență în administrația locală, fiind consilier județean între 2008-2012 și, așa cum am menționat, în 2012-2016, a fost consilier local”, a adăugat primarul Municipiului Târgu Mureș.

Responsabilitățile noului City Manager

Gombos Csaba va prelua coordonarea direcțiilor/serviciilor: Administrația Domeniului Public, Serviciul Public Ecologie Peisagistică și Salubrizare și a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș.

„De asemenea, va participa, desigur, la elaborarea planului de dezvoltare locală, la formularea propunerilor noi de investiții și va acorda consiliere economică pentru proiectele și politicele publice, dar și pentru strategii de dezvoltare a orașului”, a mai spus Soós Zoltán. Primarul consideră că Gombos Csaba „va aduce plusvaloare administrării orașului prin expertiza sa organizatorică și managerială”.

„Contractul de management va fi valabil pe toată durata mandatului actual al primarului”, a precizat Soós Zoltán.

„Am găsit o echipă închegată”

„Târgu Mureș este orașul în care m-am născut, am crescut, am fost educat până la un anumit nivel și consider că este momentul să dau și eu înapoi ceva Târgu Mureșului. Am o experiență acumulată de 23 de ani în poziții de top management la diferite companii, ultima având o cifră de afaceri de jumătate de miliard euro și aproape 800 de angajați. Sper că această experiență va fi folositoare și putem să avem performanțe și în domeniul administrației publice. Am găsit o echipă închegată și asta mă bucură. Cred că împreună putem să ajungem la performanțe bune în ceea ce privește dezvoltarea orașului”, a spus Gombos Csaba, noul City Manager.

Gombos Csaba: „Aș dori să avem o comunicare mai bună”

„În ceea ce privește comunicarea cu dumneavoastră, am avut discuții cu colegii noștri de la comunicare. Eu aș dori să avem o comunicare mai bună, să ne întâlnim de mai multe ori și să vă comunicăm, de fiecare dată, începerea proiectelor, stadiul proiectelor și ce anume reușim să realizăm. Cred că acest program va fi lunar sau bilunar, dacă sunteți de acord să veniți și dumneavoastră”, le-a transmis Gombos Csaba jurnaliștilor prezenți la conferința de presă.