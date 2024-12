VIDEO. Optimism la USR Mureș. Deputatul Adrian Giurgiu speră că organizația va obține cel puțin un mandat

Atmosfera era una bună și la sediul USR Mureș și mult mai animat decât îl găsisem acum o săptămână, după primul tur al alegerilor prezidențiale. (Când am văzut atâția oameni, am uitat să îi fotografiez)

„Ne așteptăm la un rezultat bun, dar după ce am văzut exit poll-urile de săptămâna trecută și apoi rezultatele finale atât de diferite, este ca și cum aș comenta niște date care nu sunt foarte realiste sau realizabile. Scorul este unul bun, pronosticurile noastre poate ar fi aproape, dar așteptăm rezultatele finale mâine dimineață, după finalizarea numărătorii până la ultimul vot și apoi o să comentăm exact rezultatele. Știm din ce am văzut și în piață, din ce am vorbit și cu oamenii, că rezultatele vor fi bune. Sunt mulți oameni care își doresc să ținem România pe calea pro-europeană și să rămânem în NATO, dar și să o modernizăm, să nu avem stabilizarea asta și stabilitatea de noroi promisă de alții de 35 de ani, trebuie să ne dezvoltăm, să modernizăm pe bune țara asta”, a spus deputatul Adrian Giurgiu.

Deputatul Adrian Giurgiu, președintele organizației județene, speră ca USR Mureș să își păstreze mandatul obținut acum 4 ani.

Declarația integrală în materialul video de mai jos.