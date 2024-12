VIDEO: ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Barabási Kinga, dublu medaliată cu bronz la Campionatul Mondial de Teqball

Barabási Kinga (27 de ani), dublu medaliată cu bronz la Campionatul Mondial de Teqball, competiție desfășurată în Vietnam, în perioada 4-8 decembrie, a participat miercuri, 18 decembrie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”.

În Top 10 Mondial la trei categorii

Invitata din Studioul Zi de Zi Live a redactorului șef al cotidianului Zi de Zi, Alex Toth, a rememorat, sintetic, principalele momente trăite la Campionatul Mondial de Teqball, competiție în cadrul căreia a cucerit două medalii de bronz, la probele Simplu feminin și Dublu mixt.

”A fost foarte cald în Vietnam, umezeală foarte mare, având în vedere la noi câte grade sunt, a fost puțin greu să ne adaptăm la condițiile de acolo, dar pot spune că am reușit să facem și acest lucru. S-a jucat în aer liber, am avut puține probleme din cauza ploii, trebuia să jucăm la ora 12 ziua, la 11 am aflat că nu vom mai juca”, a povestit sportiva legitimată la clubul Transilvania Teqball Team Târgu Mureș.

”Cred că exact la punctele la care am fost cea mai convinsă că o să reușesc să finalizez, acolo am greșit cel mai mult”, a adăugat Barabási Kinga, care deține în palmares patru medalii de bronz la Campionatele Mondiale (una în 2021, una în 2023, două în 2024) și o medalie de aur și una de argint la Jocurile Europene (ambele în 2023).

În Clasamentul Mondial întocmit de Federația Internațională de Teqball (FITEQ) pe luna noiembrie 2024, Barabási Kinga se află în Top 10 la trei categorii: locul 2 la Simplu feminin, locul 9 la Dublu mixt și locul 10 la Dublu feminin. De asemenea, la începutul anului 2024 Barabási Kinga a fost declarată de Federația Europeană de Teqball cea mai bună jucătoare de teqball din Europa.

”Cred că am avut un an foarte bun, sincer nu m-am așteptat să câștig atâtea medalii de aur la competiții. Sunt puțin tristă după acest Campionat Mondial, pentru că am pornit la drum cu gândul că o să iau medalia de aur, dar din păcate nu am reușit, dar nu mă opresc, știu că mai am de lucru”, a făcut Barabási Kinga bilanțul anului 2024.

Întrebări și răspunsuri:

– Despre primul contact cu teqballul: ”În 2020 am început să joc, dar a fost doar de plăcere. La început, pe lângă teqball jucam și fotbal, a fost destul de greu să particip la ambele, așa că la început am rămas doar cu fotbalul.”

– Despre calitățile necesare practicanților de teqball: ”În primul rând tehnica, fără asta nu cred că cineva ar putea să facă performanță. Pe lângă asta, mobilitate, flexibilitate, cred că acestea sunt cele mai importante caracteristici pentru acest sport.”

– Despre antrenamente: ”Fac antrenamente de două ori pe zi, de obicei am o zi sau două de pauză într-o săptămână. Fac și sală, pilates, stretching, antrenamente de forță.”

– Despre alimentație: ”Personal, nu țin o dietă, dar am grijă, totuși, ce mănânc. Nu-mi zice nimeni ce nu am voie sau ce am voie, dar îmi cunosc corpul și știu ce îmi face bine să mănânc înainte de competiție, chiar și înainte de antrenament nu o să mănânc unele chestii pentru că știu că o să mă deranjeze și nu o să pot să dau randament.”

– Despre cel mai frumos moment din cariera sportivă: ”A fost anul trecut la Jocurile Europene, când am câștigat medalia de aur.”

– Despre hobbyuri: ”Îmi place să citesc, când pot citesc cât de mult sau mă uit la seriale, mai merg în câte o excursie mica, cât mai am timp. Îmi place foarte mult Agatha Christie.”

– Despre susținerea familiei: ”Cred că asta contează foarte mult și îți dă o putere în plus.”

Arina TOTH