Modelul Vecinătății Femeilor din Saschiz, de dezvoltare a satelor prin promovarea valorilor locale, extins

Exemplul de succes al organizaţiei Vecinătatea Femeilor din Saschiz, care urmăreşte dezvoltarea mediului rural prin promovarea tradiţiilor şi a valorilor locale, inspirat după o veche formă de organizare săsească, se extinde la Albeşti şi la alte două sate din apropierea Sighişoarei.

„M-am inspirat de la prietenii noştri de la Saschiz. Vrem să organizăm şi noi o asociaţie, o Vecinătate a Femeilor din Boiu, Albeşti şi Ţopa, pentru că eu cred că suntem într-un moment în care avem nevoie de extrem de multă susţinere şi de mai multe femei împreună. Cred că pot face minuni pentru tot ce înseamnă comunitate şi pentru familie. Fiecare femeie să vină cu ceea ce ştie, cu ceea ce poate, în sensul să creăm mici activităţi din care să poată să trăiască, să învăţăm voluntariatul, să ne adunăm împreună când sunt lucruri de făcut şi cumva fiecare să dăruiască din prea plinul ei pe zona pe care are. Dacă se pricepe la cusut, le învaţă pe celelalte la cusut. Eu mă pricep la afaceri, să le caut desfacere pentru şosete sau ce vor croşeta. Cam aşa am gândit această Vecinătate şi am şi discutat cu cei din Saschiz, care funcţionează de vreo 25 de ani şi mi se pare fenomenal ce se întâmplă acolo. Adică trebuie luat exemplul, că nu inventăm noi nimic, doar trebuie să ne inspirăm de la cei care deja funcţionează în acest sens şi fel”, a declarat presei preşedinta Asociaţiei pentru Educaţie Deschisă din Sighişoara, Nicoleta Peter.

Ea spune că a ajuns în zona Sighişoarei după ce a avut nouă domicilii în ţară şi în străinătate şi a experimentat mai multe meserii, ajungând la concluzia că forma de organizare a Vecinătăţii Femeilor este ideală pentru promovarea valorilor şi produselor locale, pentru atragerea de turişti şi pentru creşterea veniturilor din activităţi tradiţionale.

Artista Teli Iacşa, care a părăsit Bucureştiul după ce a achiziţionat o căsuţă-muzeu şi s-a mutat în satul Ţopa, unde a înfiinţat un centru comunitar, s-a alăturat iniţiativei.

„Propunem comunităţii din toată comuna Albeşti să încropim o Vecinătate a Femeilor nu cum funcţiona în trecut, ci una contemporană, unde dorim să propunem ateliere de dezvoltare personală, de dezvoltare a businessului, de colaborare în comunitate, de a creşte împreună, de a ne susţine în probleme emoţionale sau de orice alt tip”, a afirmat Teli Iacşa.

În grupul de iniţiativă se regăseşte şi preoteasa din satul Boiu, Oriana Irimia, care are un doctorat în biologie şi este pasionată de cercetarea şi utilizarea plantelor medicinale.

„Ne dorim să putem aduna comunitatea, să ne putem aduna în special femeile, să adunăm copiii într-un centru care să le fie dedicat, să-i ajute să îşi pună în valoare potenţialul. Asociaţia HOPA are ca obiectiv să dea aripi tinerilor, mai ales atunci când aceştia nu-şi permit să le obţină în modul clasic, accesând forme de dezvoltare personală care de obicei sunt contra-cost. Dorim să le punem acest lucru la dispoziţie şi femeilor. În Şcoala din Boiu sunt 130 de copii, avem toate clasele reprezentate, inclusiv clasa maghiară. O parte din copiii din sat merg la şcoală în Sighişoara şi la liceele din Sighişoara. Satul Boiu are o populaţie de peste 400 de suflete iar Ţopa, până în 100 de persoane”, a afirmat Oriana Irimia.

Vecinătatea Femeilor din Saschiz este o asociaţie fondată în anul 2015 de către 23 de femei care locuiesc sau muncesc în comuna Saschiz, scopul fiind promovarea şi susţinerea drepturilor şi intereselor comune ale femeilor şi familiilor din mediul rural, pe plan local şi microregional.

Asociaţia s-a remarcat de-a lungul timpului prin organizarea unor evenimente care au readus Saschizul şi satele aparţinătoare pe lista zonelor de interes pentru turişti, cele mai importante fiind Sărbătoarea Rabarbărului, care va ajunge în acest an la ediţia a XII-a, Bazarul de Joi, Sărbătoarea Saschizului, Sărbătoarea Cloaşterfului şi evenimentele locale din Săptămâna Haferland.

(www.agerpres.ro)