Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor la Sanctuarul „Sfânta Cruce” din Stânceni

Sanctuarul Arhiepiscopal Major „Sfânta Cruce” de la Stânceni a găzduit sâmbătă, 25 ianuarie 2025 programul de rugăciune și meditații, cu ocazia Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor. S-au unit în rugăciune creștini de diferite confesiuni, veniți din Cluj, Reghin, Târgu Mureş, Sibiu și Sighişoara.

„Întâlnirea a început prezentarea cărții „Pastorația bolnavilor. Aspecte teologice, sacramentale și spirituale” a Părintelui Aurelian Băcilă, preot greco-catolic în Târgu Mureş și a continuat prin discuții asupra Documentului final al Sesiunii a doua a celei de-a XVI-a Adunări Generale a Sinodului Episcopilor (2-27 octombrie 2024), cu tema: „Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare, misiune”, condusă de Profesorii Marius Crişan (ortodox) şi Marius Spechea (greco-catolic).De notat interacțiunea dintre oameni între discursuri, precum și atmosfera plăcută și liniștită, unde contează doar credința, nu confesiunea, adică creștini în «drum spre Unitatea deplină și vizibilă a creștinilor» (Documentul final, nota de însoțire a Sf. Părinte Francisc şi § 4; 26; 122)”, informează Biroul de Presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș.

Întâlnirea ecumenică, desfășurată la invitația Maicii Eliane, s-a încheiat cu slujba Vecerniei celebrată în biserica Schitului, acolo unde Pastorul Hans-Bruno Fröhlich (Sighişoara) a ținut o meditație bazată pe fragmentul evanghelic în care Mântuitorul ne cere să fim mereu pregătiți, pentru că „Fiul Omului va veni la ora la care nu vă gândiți” (Lc 12, 40). Evenimentul s-a încheiat cu o agapă frățească, la care au fost invitați cei prezenți.

„Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor are loc, în fiecare an, în perioada 18-25 ianuarie. Tema propusă pentru anul acesta a fost „Crezi tu aceasta?” (In 11,26), iar textele pentru celebrările ecumenice au fost pregătite de călugării și călugărițele din Mănăstirea Bose. Alături de Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj și de biserica Sanctuarului Arhiepiscopal Major „Fecioara Săracilor” de la Cărbunari-Blaj, Sanctuarul Arhiepiscopal Major „Sfânta Cruce” de la Stânceni a fost declarat biserică jubiliară în Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș, conform prevederilor Bulei „Spes non confudit” a Sfântului Părinte Papa Francisc din data de 9 mai 2024”, au transmis reprezentanții Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș.

