Luptele seniorilor, atracția întrecerilor la CUPA ARMURA

Ediția a III-a a competiției de arte marțiale Cupa ARMURA la Kickbox, organizată de brandul românesc de arte marțiale ARMURA, în parteneriat cu Gombos Martial Arts, Herlitz Romania, trops.ro și SportLife s-a încheiat cu victoria clubului Scorpions Iași, care s-a prezentat cu cea mai numeroasă delegație. Gruparea din Copou, cu antrenorii Mihai Constantin și Narcis Mânzat, cei care i-au lansat pe titrații Cătălin Moroșanu și Sebastian Ciobanu, s-a prezentat cu o delegație de aproximativ 50 de sportivi, dominând în special la categoriile de copii, la una dintre categoriile de vârstă, 12-14 ani, reușind să domine categoric, cu 5 locuri câștigate din cele 6 ale categoriei (foto 2). Clubul Scorpions este dealtfel unul dintre cele mai galonate cluburi din lumea artelor marțiale românești și chiar europene, de anul trecut având și un prim campion mondial la K1 amatori, prin titlul cucerit de Andrei Leuștean.

Trei mureșeni au urcat pe podium

La competiție au fost prezenți peste 200 de copii, juniori și seniori de la 31 de cluburi din întreaga țară. Categoriile copiilor și juniorilor mici au luptat pe tatami, în regim kick light, iar juniorii mari și seniorii s-au întrecut în ring, după regulile K-1. La cei mici județul Mureș a avut un singur învingător, prin Gál Edmond, de la Tigers Sovata, la copii 10-12 ani, categoria 45 kilograme. Luptele din ring au fost cele mai așteptate și au oferit cele mai spectaculoase dispute. Întrecerile s-au disputat în sistem eliminatoriu, piramidal, sportivii fiind nevoiți să-și dozeze efortul și să se ferească de accidentări. Printre câștigătorii de la seniori s-au aflat și doi sportivi mureșeni, ambii de la clubul Black Diamond Fight din Târgu-Mureș. La categoria 75 kg a câștigat Florin Pop, iar Lucian Casoni a învins în finala de la 80 kg, categorie la care tânărul de 21 de ani Koncz Attila, clasat al doilea la ediția precedentă, a fost eliminat în primul tur de un mult mai experimentat luptător al clubului ieșean. Toți participanții au fost răsplătiți cu diplome și medalii, iar câștigatorii primelor trei locuri premiați cu echipament de arte marțiale ARMURA.

Câștigătorii la tatami a fost:

fete: 10-12 ani:– 30 kg: Michelle Trifan (Kickboxing Rodna); -45 kg: Andreea Comandaru (Scorpions Iași); -60 kg: Bianca Gherman (Scorpions Hârlău) -70 kg: Alexandra Alexa (Kickboxing Rodna)

copii 6-8 ani: -20 kg: Mario Hoamea (Scorpions Iași); – 25 kg: Denis David (Scorpions Iași); -35 kg: Emir Salim (Tai Chi Do Ryu Constanța)

copii 8-10 ani: – 25 kg: Gabriel Comandaru (Scorpions Iași); – 30 kg: Darius Bălan (Tai Chi Do Ryu Constanța); – 35 kg: Robert Ciaun (Scorpions Iași); -40 kg: Flavius Ichim (Tai Chi Do Ryu Constanța)

copii 10-12 ani: – 35 kg: Sebastian Gherman (Scorpions Hârlău); – 40 kg: Viorel Gavril (Tai Chi Do Ryu Constanța); – 45 kg: Gal Edmond (Tigers Sovata); – 55 kg: Darius Kerekes (Firekick Gherla)

copii 12- 14 ani: – 35 kg: Victor Dimitriu (Scorpions Iași) ; – 40 kg: Emil Chiriac (Scorpions Iași); – 45 kg: Bogdan Biță (Scorpions Iași); -50 kg: Alexandru Făluță (Scorpions Iași); – 55 kg: Răzvan Păun (Tai Chi Do Ryu Constanța) ; – 60 kg: Sebastian Roșu (Scorpions Iași)

copii 14- 16 ani: – 40 kg: Eduard Drăcea (Tai Chi Do Ryu Constanța); – 50 kg: Alex Împușcatu (Clubul Român de Kendo); – 55 kg: Ștefan Orza (Tai Chi Do Ryu Constanța); – 60 kg: Alin Baracel (Somokickboxing Timișoara); – 65 kg: Ștefan Ilașcu (Tai Chi Do Ryu Constanța); – 70 kg: Georgian Boboc (Tsunami București); – 75 kg: Răzvan Bivolaru (Power Gym Craiova)

juniori Kick Light: – 70 kg: Dorin Gângu (Kami București)

Câștigătorii disputelor din ring:

fete, -50 kg: Ioana Varzari (Scorpions Iasi)

juniori 16-18 ani: – 55 kg: Ciprian Crisnic (Pretorienii Deva); – 60 kg: Mihai Rusu (Ex-Str-em Gym Gura Humorului); – 65 kg: Vlad Trif (Pretorienii Deva); – 70 kg: Vlad Morariu (Scorpions Iași); -75 kg: Vasile Amariței (Scorpions Hârlău); – 80 kg: Ștefan Lătescu (Scorpions Iași)

seniori: – 65 kg: Gieszer Roland (Somokickboxing Timișoara); – 70 kg: Bogdan Nuț (Tengu Cluj-Napoca); – 75 kg: Florin Pop (Black Diamond Fight Târgu-Mureș); -80 kg: Lucian Casoni (Black Diamond Fight Târgu-Mureș); – 85 kg: Marius Hetea (Tengu Cluj- Napoca); – 90 kg: Alexandru Fechete (Tengu Cluj-Napoca); +90 kg: Nicu Sîrbu (Scorpions Iași)