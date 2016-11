Ştefan Someşan, învinuit de DNA pentru înfiinţarea Liceului Romano-Catolic. Acuzaţiile, respinse de avocatul şefului ISJ. Alte 11 nume, pe lista suspecţilor

Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, prof. Ştefan Someşan, a fost ridicat joi, 3 noiembrie, de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) – Serviciul Teritorial Târgu-Mureş, sub acuzaţia de abuz în serviciu (două fapte) şi uzurparea funcţiei (două fapte). A doua zi, vineri, 4 noiembrie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş a respins propunerea de arest preventiv pe o durată de 30 de zile formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi DNA Târgu-Mureş şi a dispus luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, până la data de 3 decembrie 2016, inclusiv.

Acuzaţiile procurorilor anticorupţie vizează modul în care Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş a avizat documentaţia pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic „Rakoczi Ferenc”, care funcţionează în incinta Colegiului Naţional “Unirea” din Târgu-Mureş. În acelaşi dosar, directorul Liceului Teologic Romano-Catolic „Rakoczi Ferenc”, Zsolt-Jozsef Tamasi, este urmărit penal sub control judiciar pentru abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată. „Din punctul meu de vedere este discutabil faptul că i se reţin dânsului infracţiuni legate de înfiinţarea acestui liceu”, a declarat avocatul Vasile Costea, unul din apărătorii şefului Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş.

Ce spun procurorii anticorupţie

Vineri, 4 noiembrie, Biroul de presă al DNA a remis un comunicat de presă în care se menţionează că, cităm, „consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nu trebuia să acorde Avizul conform pentru Liceul Teologic Romano-Catolic, în condiţiile în care nu s-au făcut precizări referitoare la modul de înfiinţare a acestuia, la numărul de elevi, la profilul şi la structura unităţii de învăţământ nou înfiinţată prin divizare.”

„În ordonanţele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

La data de 29 iulie 2014, Consiliul local al municipiului Tîrgu Mureş, printr-o hotărâre, a dispus aprobarea alocării sumei de 1.500.000 lei, pentru întreţinerea şi renovarea imobilului în care funcţionează Colegiul Naţional Unirea sub condiţia propunerii de înfiinţare a liceului cu profil teologic romano – catolic.

De menţionat că imobilul în care funcţionează Liceul Unirea fusese retrocedat în anul 2004 Arhiepiscopiei Romano Catolice Alba Iulia, deoarece imobilul a aparţinut cultelor religioase.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Tîrgu Mureş a fost prezentată Inspectoratului Școlar Județean (I.S.J.) Mureș, în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 19 august 2014, când Someşan Ştefan, a subliniat că Ministerul Educaţiei Naţionale a fost informat cu privire la conţinutul Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş, Ministrul Educaţiei Naţionale a dat aprobare pentru înfiinţarea unei unităţi de învăţământ liceal.

În contextul celor prezentate de către Someşan Ştefan, Consiliul de administraţie al I.S.J. Mureş a votat în unanimitate acordarea Avizului conform pentru înfiinţarea Liceului Teoretic Romano – Catolic.

În realitate, Ministerul Educaţiei Naţionale nu dăduse curs, sub nicio formă, solicitării de înființare a acelei unități de învățământ, dar cu toate acestea, la data de 12 septembrie 2014, inculpatul Someşan Ştefan, în calitate de inspector şcolar general al Inspectoratul Școlar Județean Mureș, cu încălcarea prevederilor legale, a emis o decizie prin care a dispus ca:

– începând cu anul şcolar 2014-2015, să se înfiinţeze o nouă unitate de învăţământ, cu personalitate juridică, respectiv, Liceul Teologic Romano-Catolic,

– drepturile şi obligaţiile privind autorizarea de funcţionare provizorie/ acreditarea, personalul angajat, respectiv, didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, se transferă parţial unităţii de învăţământ de stat cu personalitate juridică, respectiv la Liceul Teologic Romano–Catolic.

În aceeași zi, inculpatul Someşan Ştefan a emis o altă decizie prin care începând cu data de 15 septembrie 2014, l-a numit în funcția de director al Liceului Teoretic Romano-Catolic pe inculpatul Tamasi Zsolt-Jozsef.

În continuare, la data de 16 septembrie 2014, Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mureş a emis o hotărâre din care rezulta că înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic va intra în vigoare sub condiţia prezentării din partea I.S.J. Mureş a actului de înfiinţare a acestuia.

Deoarece prevederile Consiliului Local Tîrgu Mureș nu puteau fi respectate, inculpatul Someşan Ştefan, a revenit asupra celor două decizii şi, la data de 27 noiembrie 2014, a emis o alta prin care a amânat termenul prevăzut pentru înfiinţarea Liceului Romano – Catolic, precum și numirea directorului acestui liceu.

Ulterior, la data de 26 ianuarie 2015, ISJ Tîrgu Mureș a transmis Primăriei avizul conform privind reţeaua şcolară pentru unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Tîrgu Mureş, pentru anul şcolar 2015-2016, emis de inculpatul Someşan Ştefan în care, la poziţia 3 din tabel, a fost cuprins Liceul Teologic Romano-Catolic”, se precizează în comunicatul DNA.

Acuzaţiile DNA, respinse de avocatul Vasile Costea

Contactat de cotidianul Zi de Zi, avocatul mureşean Vasile Costea, unul din apărătorii lui Ştefan Someşan, a afirmat că înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic „Rakoczi Ferenc” s-a făcut cu ştiinţa mai multor instituţii, respectiv Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Consiliul Local şi Primăria municipiului Târgu-Mureş şi nu în ultimul rând Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. “Cel puţin până acum, acuzele conturate de DNA se referă la înfiinţarea Liceului Romano-Catolic. Acesta este subiectul, acesta e dosarul până în momentul de faţă. Toată chestiunea e dacă înfiinţarea lui e corectă sau nu e corectă. E vorba de acte administrative, de decizii, dar din punctul meu de vedere înfiinţarea acestui liceu s-a făcut cu ştiinţa şi cunoştinţa tuturor instituţiilor, începând de la Minister, Consiliul Local, Primărie, ARACIP – care verifică sistemul de învăţământ şi calitatea lui. Nu s-a apucat domnul Someşan să facă de capul lui chestiile astea. Din punctul meu de vedere este discutabil faptul că i se reţin dânsului infracţiuni legate de înfiinţarea acestui liceu. Într-adevăr, sunt chestiuni tehnice care urmează să fie analizate şi dezbătute. Momentan suntem pe o propunere de arestare care a fost respinsă, s-a luat doar măsura arestului la domiciliu, am încredere că timpul va demonstra şi aceste chestiuni vor fi lămurite”, a declarat avocatul Vasile Costea.

11 nume, pe lista suspecţilor

Potrivit unei informări făcută publică pe site-ul Tribunalului Mureş, judecătorii au decis ca Ştefan Someşan “să se prezinte în faţa organului de urmărire penală (procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA – Serviciul Teritorial Târgu-Mureş sau la organele de cercetare penală) ori de câte ori este chemat” şi „să nu comunice cu suspecţii Tamasi Zsolt Jozsef, Illes Ildiko, Nadia Dinuca Raţă, Ferenczi Margit Gyongyi, Adriana Blaga, Iulia Elisabeta Luca, Lavinia Mirela Mureşan, Fejes Reka, Daria Davidov, Mariela Mariana Corneanu şi Gabriela Florina Ruţă”.

Alex TOTH