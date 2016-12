Fibula de la Suseni, acordată de Ziua Naţională a României. Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, Laudatio pentru prof. dr. Mircea Chiorean

Prefectul judeţului Mureş, dr. Lucian Goga, a conferit joi, 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naţionale a României, Diploma de Excelenţă şi distincţia Fibula de la Suseni post-mortemprof. dr. Mircea Chiorean, personalitate complexă a Medicinii din România, unul din fondatorii SMURD.

Laudatio-ul a fost prezentat de prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie din România.

“A vorbi despre prof. dr. Mircea Chiorean la timpul trecut este dificil intrucat, de-a lungul timpului, asa cum eu l-am cunoscut, el privea doar spre viitor. Cei 83 de ani in care domnia sa a trait, a lucrat si a creat au fost nu doar o viata, ci si un destin.

Perpetua cautare a noului, aviditatea dupa informatie l-au facut pe tanarul Mircea Chiorean sa nu se multumeasca cu absolvirea, in 1957, a Facultatii de Biologie, deja o performanta pentru acele vremuri tulburi, urmand aproape firesc, Facultatea de medicina absolvita in 1964, la Cluj. Erau vremurile in care, in Romania, se cristaliza dificil o noua specialitate medicala, complexa si completa, grea dar extrem de provocatoare: anestezia si terapia intensiva. Ce altceva putea fi mai potrivit pentru tanarul medic Mircea Chiorean decat sa inceapa ceva ce altii nu au mai facut pana atunci. Si, pas cu pas, cu dificultati administrative uriase, luptand cu prejudecatile, cu orgoliile reuseste in timp sa creeze initial un compartiment, apoi o sectie si in final o clinica de anestezie si terapie intensiva in care, in cei 25 de ani in care a condus-o, zeci de mii de pacienti au avut sansa unei noi vieti.

Intelegand rapid specificul unui centru universitar medical si oportunitatile pe care acesta le ofera, dr. Mircea Chiorean reuseste sa introduca disciplina de anestezie si terapie intensiva in curricula universitara, clinica devenind loc de formare a mii de studenti si rezidenti. Cariera academica, inceputa in 1992, din pozitia de conf univ, continua pentru dr. Mircea Chiorean care ajunge in 1994 profesor universitar iar in 1996, conducator de doctorat a 15 doctoranzi. Anul 2003 este momentul in care preda, intr-un mod elegant si natural stafeta urmasilor sai.

Prof. Chiorean a simtit mai bine ca oricine nevoia unui serviciu performant de medicina de urgenta. Cand cei mai multi spuneau nu, el a spus da serviciului SMURD care, fara prof . Mircea Chiorean nu ar fi existat in Targu-Mures. Este poate cea mai importanta contributie la dezvoltarea orasului nostru si cred ca este un argument puternic pentru autoritatile locale sa rasplateasca acel curaj, acea viziune!

Celelalte realizari ale prof. Chiorean vin aproape de la sine: carti de referinta in specialitate, recunoasteri publice prin premii si medalii acordate la cel mai inalt nivel.

Pana aici au fost date tehnice, inevitabile pentru a justifica un demers atat de onorant. Cred insa ca omul Mircea Chiorean, care a stat in spatele prof. Mircea Chiorean, este mai putin cunoscut.

A fost un om generos: in urma cu 25 de ani, cand am fost acceptat in clinica pe care o conducea, intr-o conjuctura neasteptata nici pt dsa, nici pt mine, mi-a zis doar ata: ai in ranita bastonul de maresal! Sa vad ce faci! Ai tot sprijinul meu! Si asa a fost!

A fost un om deschis la nou: le spunea tururor, tineri sau mai varstnici: hai sa vedem ce iese! Du-te, invata! Nimanui nu i-a pus vreodata vreo piedica; ne-a trimis sa ne specializam, ne-a primit inapoi si nu a avut niciodata orgolii distructive!

A fost un om de onoare, decantand cu usurinta valoare de impostura. A stiut sa faca si sa lase dupa el o scoala de anestezie si terapie intensiva recunoscuta.

In 2015 si-a indeplinit un proiect de suflet, de care vorbea deseori: o carte pe care a intitulat-o: Iluzia nemuririi – o reflectie profunda asupra vietii traite si intelese de prof.Mircea Chiorean si un tribut adus distinsei sale sotii, prof. dr. Livia Chiorean. Prefatandu-i cartea l-am inteles atunci, mai bine ca oricand, pe cel care a fost, este si va ramane pt mine, si pt multi altii, domn’ Profesor!

Nemurirea exista doar prin ceea ce facem pentru semenii nostri! Restul inca este necunoscut! Respectul nostru, domnule profesor Chiorean, recunostinta noastra, a tuturor care, fara dumneavoastra am fi fost, cu siguranta, mai saraci!”