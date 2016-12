Judecătorul Andreea Ciucă, preşedinte al Asociaţiei Magistraţilor din România

Judecatorul Gabriela Baltag a demisionat din functia de presedinte al Asociatiei Magistratilor din Romania, dupa alegerea in CSM. Interimatul la conducerea AMR va fi asigurat de judecatorul Andreea Ciuca de la Curtea de Apel Targu Mures. Alegerile pentru functia de presedinte al AMR vor avea loc in octombrie 2017

Judecatorul Gabriela Baltag de la Tribunalul Neamt a demisionat, luni 19 decembrie 2016, din functia de presedinte al Asociatiei Magistratilor din Romania. Decizia vine ca urmare a alegerii Gabrielei Baltag in noul Consiliu Superior al Magistraturii, unde isi va incepe activitatea in ianuarie 2017.

Consiliul Director al AMR a decis, in unanimitate, desemnarea judecatorului Andreea Ciuca (foto), sefa Sectiei a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal de la Curtea de Apel Targu Mures, ca presedinte interimar al Asociatiei. Ciuca va asigura interimatul pana in octombrie 2017, cand va fi aleasa noua conducere a AMR.

Pe de alta parte, judecatorul Gabriela Baltag si-a exprimat dorinta de a ramane in continuare membru al AMR.

Prezentam comunicatul AMR:

„Consiliul Director al Asociatiei Magistratilor din Romania (AMR), convocat azi, 19.12.2016, a luat act, in sedinta, de demisia doamnei judecator Gabriela Baltag din functia de Presedinte al AMR, aceasta demisie fiind depusa ca urmare a alegerii domniei sale in functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

In aceeasi sedinta, Consiliul Director a desemnat, in unanimitate, in calitate de Presedinte interimar al Asociatiei Magistratilor din Romania, pe doamna judecator dr. Andreea Ciuca, urmand ca in luna octombrie 2017, astfel cum a stabilit Consiliul Director, sa fie organizata Conferinta Nationala a AMR, pentru alegerea noii conduceri, potrivit Statutului Asociatiei.

Mentionam ca doamna judecator Gabriela Baltag si-a manifestat expres vointa de a ramane membru al Asociatiei Magistratilor din Romania, Consiliul Director luand act de aceasta optiune”.

(Sursa: www.luju.ro)