Despre reușita în carieră, cu Bogdan Rațiu

Echipa JCI Târgu-Mureș organizează marți, 31 ianuarie, la ora 19.00, în Backstage, întâlnirea lunară Edu Club, unde va fi invitat prof. Bogdan Rațiu, nominalizat la concursul TOYP România 2016 și speaker la TEDx Târgu-Mureș.

Atelierele se adresează tinerilor care doresc să se dezvolte. În cadrul acestora, au loc proiecții de documentare și se citesc cărți pe diferite teme, de la economie, politică, psihologie, istorie și până la științe ale naturii, în funcție de preferințele grupului.

Conform reprezentanților JCI Târgu-Mureș, la sfârșitul anului trecut, participanții Edu Club au primit provocări interesante de lectură pentru prima lună din 2017, iar la prima întâlnire din acest an vor viziona un documentar și vor concura la quiz-ul Edu Club. De asemenea, vor purta discuții despre cărțile pe care le-au lecturat.

O oportunitate de dezvoltare personală

Bogdan Raţiu predă limba şi literatura română la Liceul „Bolyai Farkas” din Târgu-Mureș de peste opt ani şi începând din anul 2012 organizează anual o conferinţă naţională intitulată „Experienţe didactice în context multicultural”, la care participă profesori din întreaga ţară. Munca pe care o depune se reflectă în numeroşi tineri pe care i-a educat în spiritul creativităţii, a descoperirii şi valorificării umanităţii din ei înşişi şi prin dorinţa de a reconstrui cultura şi dinamismul intercultural al tinerilor. Profesor tânăr entuziast şi ambiţios, prin toate acţiunile sale, Bogdan demonstrează că reuşita în carieră se poate face prin muncă, perseverenţă şi consecvență.

„Dacă vrei să te dezvolți personal prin muncă individuală și vrei să faci parte dintr-un grup care apreciază aceleași valori, te așteptăm și pe tine la Edu Club. Echipa JCI Târgu-Mureș invită târgumureșenii și în acest an la întâlnirile lunare Edu Club. În cadrul lor, se vor urmări proiecții de documentare și se vor citi cărți pe diverse teme, precum: economie, dezvoltare personală, politică, psihologie, istorie, științe ale naturii, beletristică, în funcție de preferințele grupului, pe baza cărora se vor purta discuții și se vor împărtăși opinii. De asemenea, în urma vizionării documentarului, vom testa atenția participanților printr-un quiz rapid legat de documentarul vizionat. Câștigătorul quiz-ului va primi drept premiu o carte. Evenimentul de marți va avea loc într-un mediu relaxant și distractiv, iar invitatul special este domnul profesor de limba și literatura română Bogdan Rațiu, care va vorbi despre pasiunea de a citi. Prof. Bogdan Rațiu a fost nominalizat la concursul TOYP România 2016 și speaker la TEDx Târgu-Mureș 2015”, a precizat Alexandra Botoș, reprezentanta JCI Târgu-Mureș.