VIDEO: Cum va arăta municipiul Târgu-Mureş peste 10 ani

Arhitectul şef al municipiului Târgu-Mureş, Daniela Miheţ, a prezentat luni, 29 mai, cu ocazia conferinţei cu tema „Creaţia urbană în contextul schimbărilor climatice”, demersurile pe care autorităţile locale din „Oraşul trandafirilor” le-au făcut în ultimii 15 ani pentru dezvoltarea unor strategii şi implementarea lor, în vederea dezvoltării inteligente şi durabile a municipiului.

Conferinţa a fost organizată în Pavilionul expoziţional din incinta Cetăţii medievale de către Asociaţia Maghiară Tehnico Ştiinţifică EMT Târgu-Mureş cu sprijinul Primărei municipiului Târgu-Mureş, iar cele două principii care au stat la baza prezentării „Dezvoltare urbană inteligentă” au fost principiul „de dezvoltare urbană durabilă” şi principiul „de oraş inteligent” sau „smart city.”



Premisele dezvoltării durabile

În debutul prezentării sale, arhitectul şef al municipiului Târgu-Mureş a subliniat principalele caracteristici care creează premisele dezvoltării durabile propusă de către specialişti.

„Municipiul Târgu-Mureş este declarat pol de dezvoltare urbană, are avantajul logistic de a fi amplasat în centrul României, ca parte a reţelei europene de transport, beneficiază şi de un aeroport internaţional cu un potenţial mare de dezvoltare, este singurul aeroport din Transilvania care are posibilitatea de a se dezvolta nu numai pe partea de transport de pasageri, ci şi cargo – Cluj nu are această opţiune şi nici celelalte aeroporturi din Transilvania. Este un important centru medical universitar, cultural, şi bineînţeles beneficiem şi de acest atu al multiculturalităţii, iar din punct de vedere al planificării dezvoltării localităţii, marele nostru avantaj este că datorită contextului de stabilitate politică – dacă putem să o denumim aşa – a existat o continuitate de viziune care leagă toate aceste strategii şi documente de planificare elaborate de-a lungul ultimilor 17 ani. Agenda Locală a fost începută în 2001, continuată cu Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, cu Strategia de Dezvoltare a Zonei Metropolitane, unde şi municipiul Târgu-Mureş s-a implicat activ prin specialiştii Primăriei. A fost realizat Master Planul pentru Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor, există şi paietul aprobat şi avem şi Convenţia Primarilor semnată şi asumată de către Municipiul Târgu-Mureş, iar în curs de finalizare sunt două documente strategice care planifică dezvoltarea localităţii pentru următorii 10-15 ani, respectiv Planul Urbanistic General şi Strategia de Dezvoltare a Municipiului Târgu-Mureş. Tot în derulare sunt şi alte trei documente strategice, care sunt cerute de către organismele care oferă fonduri nerambursabile pentru dezvoltare urbană şi Planul de Integrare de Utilitate Urbană, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană şi Strategia pentru Dezvoltare a Comunităţii Locale”, a precizat Daniela Miheţ.

Pilonii „oraşului inteligent”

În continuare, Daniela Miheţ a vorbit despre viziunea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Târgu-Mureş, respectiv despre pilonii care susţin dezvoltarea unui „smart city”.

„Ceea ce ne dorim cu toţi, nu numai din prisma administraţiei publice locale, dar şi ca şi simpli cetăţeni sau specialişti care muncim în acest oraş, ne dorim ca Târgu-Mureş să fie în continuare oraşul locuitorilor, un lucru care poate fi asigurat în primul rând prin creşterea calităţii vieţii cetăţenilor, un oraş al turiştilor prin dezvoltarea şi promovarea turismului – atât cultural, medical, universitar, sportiv, dar şi de agrement, şi un oraş al investitorilor, prin promovarea şi susţinerea mediului de afaceri”, a menţionat arhitectul şef al municipiului Târgu-Mureş.

„Pentru că nu putem discuta despre dezvoltare durabilă şi de un oraş inteligent fără să luăm în calcul toate aceste laturi ale „diamantului oraşului inteligent”, aşa cum au fost ele definite în cadrul Strategiei Naţionale de Competitivitate 2014-2020, respectiv pentru a fi un oraş care să se dezvolte inteligent avem nevoie de o strategie în domeniul energiei, de o strategie în domeniul mobilităţii, de dezvoltarea infrastructurii, a tehnologiei, a sănătăţii, dar şi de creşterea calităţii vieţii cetăţenilor, toate sub umbrela unei guvernări inteligente”, a explicat Daniela Miheţ.

Proiecte în valoare de 125 de milioane de euro

Potrivit arhitectului şef al municipiului Târgu-Mureş, în ultimii opt ani Primăria a implementat un set de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii şi a eficienţei energetice, precum şi de dezvoltare a activităţii autorităţii publice pentru îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţeanul, pentru îmbunătăţirea serviciilor publice, precum şi proiecte în domeniul economic, social şi de conservare şi protejare a mediului.

„În perioada anterioară, în domeniul infrastructurii, protecţiei mediului şi turismului au fost dezvoltate şi implementate proiecte de aproximativ 125 de milioane de euro, printre care menţionăm proiecte de reabilitări străzi, unde intră atât partea de infrastructură efectivă a străzii, cât şi zona de circulaţie pietonală, piste de biciclete, spaţii verzi aferente străzilor. Peste 70 de străzi, circa 13 kilometri de pistă de biciclete, au fost amenajate parcuri şi unul dintre cele mai importante proiecte din punct de vedere al reabilitării şi conservării mediului a fost proiectul de reabilitare a sitului poluat istoric, iaz batal, respectiv fostul iaz al platformei Azomureş”, a arătat Daniela Miheţ.

Tren Urban, proiect-pilot la nivel naţional

La capitolul perspective de viitor, Daniela Mihaţ a trecut în revistă mai multe proiecte aflate în diverse stadii pentru a fi dezvoltate în deceniul următor: Harta digitală a oraşului (împreună cu proiectul de reabilitare a cadastrului imobiliar), Centru de informare şi promovare turistică, Sistem de monitorizare pentru siguranţa populaţiei, Centru de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii „Rozmarin”, My Generation – program care şi-a propus promovarea potenţialului tinerei generaţii, continuarea modernizării infrastructurii rutiere împreună cu modernizarea transportului în comun, Tren Urban – proiect-pilot la nivel naţional care se bazează pe un parteneriat cu CFR, dezvoltarea de piste de biciclete, trasee pietonale turistice şi de agrement, identificarea şi crearea de surse de energie alternative, eficientizarea consumului de energie, atât la nivelul iluminatului public, cât şi la clădirile publice şi imobilele private, încurajarea dezvoltării industriei nepoluante şi a sectorului terţiar, modernizarea unităţilor de învăţământ, crearea de noi centre sociale, valorificarea patrimoniului cultural, dezvoltarea de zone noi de sport şi agrement în aer liber, dezvoltarea bazelor sportive şi încurajarea sportului de masă, sens în care există un proiect pentru dezvoltarea unui parc sportiv chiar olimpic, în zona actualului Parc Municipal, cu extindere peste calea ferată către bucla râului Mureş.

Strategia Digital Mureş, continuată

Nu în ultimul râd, refrindu-se la „implementarea tehnologiei la nivel înalt”, Daniela Miheţ a amintit existenţa strategiei Digital Mureş, care îşi propune dezvoltarea a două componente: infrastructura IT pentru servicii publice şi crearea unui parc numit „Oraşul Ştiinţific pentru Cercetare şi Informatică Medicală”, care „să permită dezvoltarea atuurilor pe care municipiul nostru le are faţă de celelalte oraşe.”

Alex TOTH