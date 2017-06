Eldorado încheie seria de proiecții „120 de ani – Istoria filmului maghiar”

Duminică, 25 iunie ora 19.00, la Universitatea de Artă (str. Köteles Sámuel nr. 8) va fi proiectat ultimul film prezentat în cadrul seriei de proiecții „120 de ani – Istoria filmului maghiar”.

Este vorba de un film cult al anilor 80, „Eldorado”, regizat de Bereményi Géza. „ Filmul distins cu Premiul Europa ne prezintă prin prisma vieţii unui comerciant din piaţa budapestană Teleki, şi a familiei sale, în perioada dintre 1945 şi 1956, modul în care s-a întreţesut destinul individual cu istoria, în Ungaria postbelică. Filmul Eldorado, de inspiraţie autobiografică a devenit un film de suflet al generaţiei respective: reflectă soarta copiilor rămaşi orfani de tată în urma războiului şi în timp ce povesteşte întâmplări din trecut prezintă realitatea actuală. În film îl putem vedea pe marele actor Eperjes Károly într-unul din cele mai bune roluri ale sale, pelicula fiind primul film în care se fac trimiteri necenzurate la evenimentele din 1956”, potrivit descrierii filmului din comunicatul trimis presei de Institutul Balassi – Institutul Maghiar din Bucureşti.

Institutul Balassi – Institutul Maghiar din București împreună cu Universitatea de Arte din Târgu Mureș, U.D.T.M. – MADISZ județul Mureș, Asociația Culturală K’Arte și Arhiva Naţională și Institutul de Filme din Ungaria (MaNDA) a inițiat seria de proiecții intitulat120 de ani – Istoria Filmului Maghiar. Seriaa cuprins 11 filme care s-au proiectatla Târgu Mureș,şi filmele prezintau câte un regizor de renume sau câte o epocă cinematografică importantă din istoria filmului maghiar.

„Istoria filmului maghiar a început cu 120 de ani în urmă, în 1896, când s-au proiectat în cafeneaua Hotelului Royal de la Budapesta filmele fraţilor Lumiére, după care doi fraţi maghiari cu spirit pionieresc, SZIKLAI Arnold şi Zsigmond au deschis porţile primului cinematograf maghiar de pe Calea Andrássy, Ikonográf, unde se proiectau filme pentru public pe aparate franceze Lumiére. Sub acest auspiciu am iniţiat împreună cu Arhivele Naţionale Digitale și Institutul de Film din Ungaria (Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet – MaNDA) această serie de proiecţii lunare, în cadrul cărora am prezentat cele mai reprezentative creaţii pentru fiecare perioadă şi gen din istoria cinematografiei maghiare. Am prezentat seria la București, Cluj, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Sibiu, Sfântu Gheorghe și desigur Târgu Mureș, oraș de cinema din Transilvania, cu multe evenimente de placul cinefililor: Festivalul Insternațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE, Zilele Filmului Maghiar, TIFF Mureș, etc.”, spun cei de la Institutul Maghiar.

Filme prezentate în cadrul proiectului:

Uher Ödön: Mire megvénülünk – Până ce îmbătrânim (1916, film mut), cu colaborarea pianistului Trózner Szabolcs

Janovics Jenő: Az utolsó éjszaka – Ultima noapte (1917, film mult), cu colaborarea pianistului Trózner Szabolcs

Korda Sándor: Az aranyember – Omul de aur (1918, film mult)

Székely István: Hyppolit, a lakáj – Hyppolit, majordomul (1931)

Ráthonyi Ákos: Sarajevo (1940)

Szőts István: Emberek a havason – Oamenii muntelui (1942)

Fábri Zoltán: Hannibál tanár úr – Domnul profesor Hannibal (1956)

Jancsó Miklós: Szegénylegények – Pribegii (1965)

Makk Károly: Szerelem – Iubire (1970)

Gothár Péter: Megáll az idő – Timpul stă în loc (1981)