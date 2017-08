O nouă ediție de succes a Zilelor comunei Ceuașu de Câmpie

În intervalul 26-27 august au avut loc Zilele comunei Ceuașu de Câmpie, organizate de către Primăria comunei Ceuașu de Câmpie împreună cu Consiliul Local Ceuașu de Câmpie.

Sfârșitul de săptămână a adus multă voie bună locuitorilor, iar Zilele comunei au început sâmbătă, 26 august, la 15:30 cu o defilare, urmată apoi la ora 16:00 de deschiderea oficială. Pe parcursul zilei, participanții s-au putut delecta cu apariții scenice ale ale unor ansambluri precum Rezesbanda și ansamblul de dans țigănesc sau concerte ale unor soliști precum Oana Fekete, Ioan Sumandea și Tamás Gábor.

Ziua de duminică a adus un concurs de gătit între orele 10:00 și 14:00, o demonstrație Kyokushin Karate, recitaluri ale soliștilor Vastag Tamás și Anca Neacșu (fostă membră A.S.I.A.), iar la final a avut loc Gala Premiilor de Merit. Zilele comunei Ceuașu de Câmpie s-au încheiat cu un foc de artificii la ora 22:00.

„Acesta este Festivalul Toamnei, dar l-am adus cu o lună mai în față. Până în prezent s-a ținut mereu în septembrie, dar la solicitarea cetățenilor l-am organizat de această dată în august. Pentru comuna Ceuașu de Câmpie începe să devină o tradiție. Mulțumesc pe această cale Consiliului Local că a aprobat bugetul de organizare. Au fost prezenți doi deputați, Vaas Levente și Csép Éva-Andrea, ambii de la UDMR. Am trimis invitații la mai multe partide, dar a avut loc Festivalul Văii Gurghiului în același timp și toată lumea era în zona respectivă. Consider că ediția din acest an a fost o nouă reușită pentru noi. În prima zi au fost mai puțini oameni, cam 600, dar în a doua zi am avut aproximativ 1100 de participanți.” a declarat Szabó Levente, primarul comunei Ceuașu de Câmpie.

