Theodora Benedek, gest istoric în Consiliul Local Târgu-Mureş. Indemnizaţia pe un an, donată pentru excelenţa în educaţie

Consilierul local liberal Theodora Benedek a participat luni, 11 septembrie, la festivitatea prilejuită de începerea anului şcolar 2017-2018 organizată în incinta Colegiului Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş. Cu acest prilej, Theodora Benedek a anunţat că îşi respectă promisiunea făcută cu un an în urmă, respectiv că îşi va dona indemnizaţia de consilier local pentru susţinerea excelenţei în educaţie. Nume care impune respect în Europa în domeniul cardiologiei, şefa Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş ne-a acordat un scurt interviu, în care a explicat care sunt resorturile pentru gestul domniei sale, foarte rar întâlnit în domeniul administraţiei publice locale din România.

Reporter: Care este explicaţia pentru gestul dumneavoastră de a vă dona indemnizaţia de consilier local?

Theodora Benedek: Acum un an, într-o şedinţă de Consiliu Local am declarat că îmi donez indemnizaţia pentru elevii merituoşi. Practic, a trecut un an şi am donat o sumă de aproape 8.000 de lei din indemnizaţia de consilier. Am împărţit această sumă în două, 4.000 de lei la un liceu cu elevi de naţionalitate română şi 4.000 de lei la un liceu cu elevi de naţionalitate maghiară.

Rep.: Care sunt cele două licee alese de dumneavoastră?

T.B.: Am ales „Papiu” pentru că acolo am absolvit, acolo am şi în familie absolvenţi de „Papiu”, tatăl meu şi soţul meu. Totodată, mi s-a părut firesc ca exact de la 30 de ani de când începeam prima zi de şcoală la „Papiu” să sprijin elevii de excelenţă de la „Papiu.” Suma pentru elevii de naţionalitate maghiară am donat-o Liceului „Bolyai”, unde va fi un fond, ca la „Papiu”, care va susţine elevii cu rezultate de excelenţă.

Rep.: Care va fi destinaţia donaţiilor dumneavoastră?

T.B.: Practic, am donat suma într-un cont, care va fi folosită pentru sprijinirea elevilor cu rezultate de excepţie. Înainte de a vorbi la festivitate, a luat cuvântul o fetiţă care fusese selectată pentru a participa la o Universitate de Vară la Oxford şi am susţinut apoi faptul că este important să sprijinim elevii care fac performanţă, să susţinem excelenţa, pentru că excelenţa şi profesionalismul sunt motoarele care pot duce înainte societatea şi aş vrea ca gestul meu să fie interpretat drept un efort pentru a-i sprijini pe elevii de excepţie, pentru a rămâne aici, pentru a investi în societatea noastră pe cei cu rezultate de excelenţă şi cu potenţial. Am spus şi că soţul meu a absolvit la „Papiu”, a creat o şcoală de excelenţă, iar eu preiau ştafeta, duc mai departe această şcoală de excelenţă şi doresc să sprijin alţi elevi care doresc să facă excelenţă.

Rep.: Aţi împărţit donaţia dumneavoastră între un liceu cu elevi români şi unul cu elevi maghiari…

T.B.: Este important ca oraşul nostru să fie multicultural, e important ca cele două etnii să colaboreze, pentru că numai aşa se poate duce spre excelenţă societatea dacă există colaborare şi practic performanţa nu are nici culoare politică, nici culoare etnică. E bine să fie punţi între cele două naţionalităţi, între liceele de excelenţă, iar elevii de excelenţă să conlucreze pentru a avea împreună performanţe şi rezultate.

A consemnat Alex TOTH