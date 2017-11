Mesaj emoționant al jurnalistei Cora Muntean de Ziua Prematurității

Un alt mesaj frumos am citit și pe pagina comunității Octopus România – prietenii prematurilor, care au adus în România, prima dată la maternitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu proiectul caracatițelor tricotate care sunt de mare ajutor în terapia intensivă neonatală şi în secţia de prematuri.



„Azi, 17 noiembrie, sărbătorim în întreaga lume Ziua Mondială a Prematurităţii. Sărbătorim milioane de copii care înfruntă cu un curaj nebănuit problemele pe care viaţa prea devreme începută le pun în faţa lor. Milioane de copii-eroi, chiar supereroi unii dintre ei. În fapt, toată luna noiembrie este dedicată conştientizării privind prematuritatea şi complicaţiile sale. Pentru că, în întreaga lume, 1 din 9-10 copii se naşte prematur şi aceasta înseamnă aproximativ 15 milioane de copii pe an în întreaga lume. Iar prematuritatea şi complicaţiile sale reprezintă una din principalele cauze de deces perinatal şi până la vârsta de 1 an.

Iar cei în măsură să facă ceva – proiecte, programe de educaţie, investiţii în echipamente şi instruire a personalului şi chiar legislaţie – trebuie să audă, măcar o dată pe an, vocea noastră, a părinţilor şi a personalului medical, vocea prematurilor.

Prematurii sunt copii fragili în ciuda puterii cu care se luptă pentru fiecare respiraţie, pentru viaţă şi au nevoie de sprijinul nostru!

Azi este ziua lor şi le dorim tuturor piticilor din lume sănătate şi putere! La mulţi ani!”, au postat cei de la Octopus Romania – Caracatițe, prietenii prematurilor.