FOTO: Dublă lansare de carte și spectacol în premieră la deschiderea Festivalului Studio

A 3-a ediție a Festivalului Studio – întâlnirea școlilor de teatru a debutat luni, 20 noiembrie, în foaierul Universității de Arte din Târgu-Mureș. După alocuțiuni inaugurale susținute de Prof. univ. dr. habil. Sorin Crișan (Rector) și Prof. univ. dr. András Balási (Prorector), în care li s-a urat un călduros bun venit atât participanților și invitaților Festivalului, cât și spectatorilor de ocazie care iubesc teatrul în mod general și pe cel studențesc în mod particular.

Deschiderea Festivalului a continuat cu o dublă lansare de carte prezentată succint de Sorin Crișan: Lector univ. dr. Eugen Păsăreanu a vorbit despre volumul „De ce nu dispare teatrul? Arta dramatică între dislocare și consolidare” (Eikon, București, 2017), iar Dr. Denisa Badea, cadru didactic asociat al Universității de Arte, a spus câteva cuvinte despre „Anatomia ambiguității. Procesul estetizării corpului în balet” (Eikon, București, 2017).

Eugen Păsăreanu a încercat să răspundă întrebării din titlul cărții făcând apel la o bibliografie bogată, într-o manieră originală și bazată pe un studiu temeinic. Sorin Crișan a descris autorul ca fiind de o „erudiție complexantă”. Eugen Păsăreanu argumentează alegerea temei: „Cred că «De ce nu dispare teatrul?» este o întrebare care merită a fi pusă atât de creatori, cât și de spectatori, știind că natura spectacolul de teatru este legată mai degrabă de efemeritate decât de eternitate. Pe de altă parte, în ciuda avalanșei de entertainment dinamic și foarte atractiv, vedem cum teatrul nu doar că nu dispare, dar devine furnizor de instrumente pentru alte domenii, psihologice, pedagogice, de acțiune comunitară etc. La un prim nivel, intuitiv, teatrul nu dispare pentru că nu are unde să plece, fiind ombilical legat de ființă și de ludicul acesteia, de perspectiva de a fi mai mult decât sine, de posibilitatea de a fi și câte puțin din ceilalți. Dincolo de aceste intenții, am încercat să definesc un model de lucru între forțele de dislocare a instrumentelor de sorginte teatrală și tendințele opuse, cele de stabilizare și de consolidare a fenomenului, rezultând un misterios «echilibru dinamic» pe care vă invit să îl descoperiți citind cartea”.

Denisa Badea a scris „Anatomia ambiguității” plecând de la frământările personale, rezultând o lucrare cu o puternică încărcătură personală: „Acastă carte a pornit de la niște întrebări care m-au preocupat de-a lungul timpului atât ca interpret, cât și ca pedagog și, bineînțeles, ca spectator. Una dintre aceste întrebări este legată de condiția balerinului și m-am întrebat ce poate să justifice atât de puternic truda și efortul unui balerin, ce poate să justifice antrenamentul asiduu și, în definitiv, ce poate să justifice de fapt această existență care este plină de privațiuni. Ca spectator, m-am întrebat cum reușește arta dansului clasic să fascineze și să seducă atât de puternic încât spectacole ale secolului al XIX-lea să continue să fie preluate și reluate. Iar posibile răspunsuri le veți găsi în carte, dar ca să dau un răspuns concis, ar fi faptul că truda și efortul balerinului poate fi un răspuns al acestor întrebări, și anume acea trudă de a atribui unui corp cât se poate de material forța de a accede către imaterialitate. Așa se poate justifica efortul care pare sisific al acestui trup. Cartea este o invitație la a spera într-o frumusețe ideatică, la o frumusețe care nu se poate clădi decât prin foarte mult efort și sacrificiu. Chiar dacă astăzi poate părea desuet să vorbim despre sacrificiu, este singurul drum prin care un balerin poate să ajungă la o desăvârșire artistică. Din păcate, sau din fericire, arta dansului clasic este o artă necruțătoare, căreia trebuie să i te oferi întru totul. Nu există negocieri.”

Seara a continuat cu premiera spectacolului de teatru-dans „Când lipsește iubirea”, în regia lui Ioan Ardelean, care a avut o sală plină și care a aplaudat îndelung și energic la final.

Festivalul Studio se va derula până duminică, 26 noiembrie, iar intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Pentru informații suplimentare, accesați www.teatrulstudio.ro.

Andrei VORNICU