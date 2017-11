„Acustic Live Festival”, șansă oferită autenticității muzicale

Share



Casa de Cultură a Tineretului „George Enescu” din Reghin va găzdui la finele acestei săptămâni (24 -26 noiembrie), cea de-a treia ediție a festivalului-concurs de muzică live dedicat chitarei „Acustic Live Festival”. Festivalul își propune să vină în sprijinul interpreților originali, fapt pentru care, obligatoriu în concurs sunt acceptați cei cu compoziții proprii. „Dificultatea de înscriere la acest festival este dată de faptul că se solicită compoziții proprii, ceea ce nu este puțin lucru. De aceea, sunt puțin care doresc să participe la o astfel de competiție. Ne-am împiedicat de această problemă, în Reghin sunt foarte mulți tineri care cântă la chitară, remarcați la diferite activități culturale, dar problema lor major este această condiție majoră, cea a compozițiilor proprii care îi împiedică să se înscrie la acest festival”, a precizat Marcel Naste, directorul Casei de Cultură a Tineretului „George Enescu” din Reghin.

„Mă interesează să promovez branduri românești”

Ideea de originalitate a festivalului a fost subliniată și de Silvan Stâncel, sufletul „Acustic Live Festival”. „Una din intențiile cu care am pornit la drum cu acest festival a fost tocmai aceea de a dezvolta și partea de compoziție. Personal, pe mine mă interesează mai mult să identific acei artiști care nu au un grad de notorietate foarte ridicat, ei fiind în același timp și autorii textului, și compozitori. Din punctul meu de vedere, ei ar trebui susținuți înainte de toate, pentru că mă interesează ca în România să promovez branduri românești. De importuri sunt sătul, cum întâlnim pe toate palierele societății, inclusiv în zona muzicală. Îmi doresc să promovăm aceste producții românești, iar dacă nu facem un efort, în special prin instituțiile de cultură, de a identifica acești creatori, în ai susține și a valoriza munca lor, atunci ce facem ? Vom importa la infinit marfă din străinătate ? Nu mi se pare normal pentru o țară europeană, să trăiască doar din importuri culturale”, a menționat Silvan Stâncel.

Instrumente Hora oferite câștigătorilor

Trofeul festivalului este în valoare de 4.000 lei plus o chitară marca „Hora”, la care se adaugă Premiul Libris Brașov Special al Juriului este în valoare de 500 lei plus o chitară marca „Hora”. Totodată, mai există încă 6 premii constând în câte o chitară marca „Hora”, „Cea mai bună prezență scenică”, „Cel mai bun chitarist”, Cea mai frumoasă voce și interpretare vocală”, „Cea mai frumoasă compoziție, Premiul pubicului” și Premiul pentru debut”. „SC Hora SA Reghin a fost întotdeauna un suport pentru astfel de evenimente, am fost în horă cum se zice. L-am sprijinit permanent pe Silvan Stâncel în toate proiectele sale, inclusiv în taberele de chitară organizate de el, precum și la cele două ediții anterioare „Acustic Live Festival”, și desigur, pentru evenimentele care vor urma. „Acustic Live Festival” reprezintă un eveniment deosebit, unic în zonă, care încearcă să readucă acea valoare a festivalului „Chitara de argint”. Sperăm ca totul să meargă la fel de bine ca și până acum”, a declarat Gabriel Hărăpescu, reprezentantul Hora SA Reghin.

Recitaluri de excepție

Recitalurile speciale la ediția Acustic Live Festival 2017 vor fi susținute de trupa Anotimpuri din Reghin, Ovidiu Scridon, Lucian Lepșa, Silviu Dudescu, Tudor Anghelescu, Grupul Ecoul (Sorina Bloj & Magda Pușcaș), Ducu Bertzi (vineri, 34 noiembrie), A.G. Weinberger, Silvan Stâncel (sâmbătă, 25 noiembrie), Petruska (Ungaria) și Laurențiu Cazan (duminică, 26 noiembrie). Festivalul va cuprinde și două momente speciale, expoziția de fotografie „Jazz Body Sounds” semnată de Tibor Jakab, și lansarea cărții ”Singular”, de A.G. Weinberger (duminică, 26 noiembrie). Intrarea la festival este liberă.